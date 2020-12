Radu Voina, reacţii dure după dezastrul de la CE de handbal: "Poate că Federaţia nu ar trebui să mai vrea medalii"

Radu Voina consideră că principalul motiv al rezulatelor dezamăgitoare de la acest turneu final, o victorie şi 4 înfrângeri, îl reprezintă numărul mare de jucătoare străine din campionatul intern.

"Echipa maghiară a fost modestă, dar parcă noi am fost şi mai modeşti. O să treacă şi acest European, din fericire urmează sărbătorile şi lumea o să uite repede. Văd că Federaţia Română de Handbal nu are niciun comentariu de făcut. Aceste fete n-au nicio vină, nu aveam alte pretenţii de la această naţională. Fetele au tras un semnal de alarmă, nu este uşor să joci în aceste condiţii. Federaţia Română de Handbal are o singură problemă, echipele naţionale. Noi mai tragem încă o linie şi vedem ce concluzii vor fi. Poate că Federaţia nu ar trebui să mai vrea medalii, pentru că această echipă este imaginea campionatului. Vrem străine, aceste jucătoare unde să mai joace? Am format o echipă din jucătoare care nu au jucat timp de un an şi jumătate. Principala cauză este numărul extrem de mare de jucătoare străine. Federaţia trebuie să facă ceva, fetele noastre trebuie să joace undeva", a spus Radu Voina, la Digi Sport.