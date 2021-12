Picătura chinezească. Metoda adoptată de FCSB pentru alungarea fotbaliştilor

Gigi Becali continuă să-l „tortureze” pe Constantin Budescu (32 de ani), sistematic, minuţios, fără să-i acorde timp de respiro. Experienţa îi spune că e cea mai simplă metodă să faci un fotbalist să plece de la echipă fără să aibă pretenţii financiare exagerate. Iar jucătorul format la Petrolul Ploieşti este unul pe care latifundiarul din Pipera îl vrea scos de pe statul de plată de la FCSB, are printre cele mai mari salarii din lot, 25.000 de euro pe lună. Gigi Becali nu mai e supărat doar de exterioarele lui Budescu, despre care spunea acum o lună că a venit la FCSB să fie lăudat de crainicul stadionului nu ca să joace fotbal, ci pur şi simplu crede că fotbalistul ar trebui să se retragă. Bossul „roş-albaştrilor” l-a „scuturat” bine pe jucător şi după derby-ul câştigat de FCSB cu Rapid, 3-1. „Budescu nu mai e Budescu, ăsta-i adevărul. Oricât de mare talent ar avea, trebuie să ai agerime, să ţii de minge. Altfel, nu prea mai ai ce căuta în fotbal. A pierdut o minge la 20 de metri de poarta adversă şi am fost la un pas să luăm gol”, a atacat Gigi Becali la Pro X. Declaraţii care au venit la câteva zile după ce finanţatorul FCSB spusese că jucătorul nu este decisiv pentru echipă: „Budescu este un jucător important pentru noi, dar dacă este rezervă şi echipa câştigă, nu mai este atât de important, nu?”. „Nu vreau să plec de la FCSB. Tocmai am venit!”, a replicat, când a avut ocazia, Constantin Budescu.