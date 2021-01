Performanţă cu burta goală! Dinamoviştii, declaraţii sumbre după victoria cu Hermannstadt

După 4 luni de la preluarea grupării de către spanioli, minciunile privind plata salariilor nu mai sunt crezute de nimeni, rezultatele pozitive obţinute în ultima vreme fiind generate de profesionalismul jucătorilor şi nu de motivaţia financiară.

În primul meci după pauza competiţională, Dinamo a învins, miercuri seară, în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa FC Hermannstadt, într-o meci din etapa a 16-a a Ligii 1, rezultat în urma căruia câinii au urcat pe poziţia a 8-a în clasament, la doar 2 puncte de ultimul loc care duce în paly-off.

Dezamăgirea care domneşte în rândul jucătorilor şi lipsa perspectivelor optimiste au răzbătut din declaraţiile date de dinamovişti la finalul meciuui cu Hermannstadt.

Deian Sorescu (căpitan Dinamo): Nu ştiu dacă să zâmbesc sau să plâng. Dăm dovada ca suntem o echipă, un grup puternic, dar nu ştiu cat vom mai rezista. Avem foarte multe probleme, văd că apar pe zi ce trece, apar datorii tot mai mari. Sunt probleme care ne apasă, dar nouă nu ne rămâne decât să jucăm fotbal. Cât vom mai fi aici. Cine ştie?

Jerry Gane (antrenor Dinamo): A fost un meci bun, era primul meci din retur, nu e uşor în situaţia noastră. Nu am dat nicio şansă adversarului, nu-mi amintesc vreo ocazie de gol a lor, e o victorie meritată. Eu zic că arătăm bine, nu cedăm. Suntem aici, luptăm până la final, a declarat antrenorul lui Dinamo.

Paul Anton (mijlocaş Dinamo): Mă bucur că am avut o prestaţie bună, am înscris repede, ne-am făcut meciul uşor. Am discutat cu fanii, dar situaţia e grea. Lucrurile sunt confuze, mi-e greu să spun. Nu se poate continua aşa, nu pot să-şi bată joc de noi la infinit. Dacă nu pot susţine clubul, să dea acţiunile altora, care iubesc echipa. Momentan e greu să dau un răspuns dacă rămân. Sunt aici, voi da 100% cât timp voi îmbrăca acest tricou. Răbarea mea? Limita legii. Şi cred că şi ceilalţi colegi gândesc la fel. Am arătat devotament şi iubire, dar totul are o limită. Şi limita aia se apropie, e o bătaie de joc. Dacă Pablo Cortacero nu poate să respecte promisiunile, să dea acţiunile, repet.

Adam Nemec (atacant Dinamo): A fost un meci dificil, pe un teren greu. Trăim o situaţie dificilă, dar suntem fericiţi că am obţinut cele trei puncte. Cred că voi face ce e mai bine pentru mine. Nu mai am mult din carieră, aşa că voi vedea cum va decurge situaţia şi voi lua cea mai bună decizie pentru mine. Nu pot spune acum dacă mai stau sau plec. Vom vedea ce se va întâmpla., dar dacă rămâne la fel în următoarele zile, sunt şanse mari să plec.Jucăm fotbal pentru că ne place, pentru că e meserie noastră, dar avem şi noi obligaţiile noastre. Aşa cum am spus, să joci gratis e simpatic, dar nu prea se poate. Nu înţeleg cum astfel de situaţii se pot petrece în secolul 21 pentru o perioadă atât de lungă.