Patrice Evra: „Am vândut droguri şi am mâncat Big Mac-uri de la gunoi. Fotbalul m-a salvat“

“Uneori, noaptea, când aruncau Big Mac-urile reci la gunoi, mergeam şi le luam. După ce ne-a părăsit tata, totul a fost haotic. Fotbalul m-a salvat. Când aveam 17 ani, am mers în Italia”, a afirmat Evra, jucător născut în Senegal, dar care a evoluat pentru naţionala Franţei.





Jucând “Două adevăruri şi o minciună”, el a spus: “Am vândut droguri, am cerişit şi am lucrat într-un magazin de televizoare. Una nu e adevărată. Nu am vândut televizoare”.





“Am sunat-o pe mama şi i-am zis: Aici e raiul, sunt oameni care ne servesc cu mâncare şi am două furculiţe într-o parte şi două cuţite în cealaltă”, a mai declarat el.





În octombrie 2021, Evra mărturisea că a fost victima abuzurilor sexuale, când era adolescent. Într-un interviu acordat The Times, cu ocazia publicării autobiografiei sale, Patrice Evra a spus că a fost victima acestui abuz când avea 13 ani şi încă era la şcoală.