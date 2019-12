Oltenii închid meciul cu FC Botoşani cu gol ca la handbal: trimit o gură de oxigen spre Dinamo, în lupta pentru play-off

A doua cea mai performantă echipă în deplasare în acest sezon - după FCSB, neînvinsă din etapa a 7-a, de la vizita pe terenul liderului CFR Cluj, şi venind după un succes de moral în faţa Viitorului, FC Botoşani a cedat în faţa echipei antrenate de Victor Piţurcă, înregistrând doar al doilea eşec stagional pe teren advers în Liga 1. FC Botoşani rămâne, astfel, în urma lui Dinamo în clasamentul Ligii 1, pe locul 8.

Prima mare ocazie de gol le-a aparţinut oaspeţilor, la un şut de la distanţă al lui Ebenhofer. CS U Craiova a răspuns însă prompt şi a deschis scorul în minutul 20, după o fază fixă, prin devierea cu capul a lui Valentin Mihailă, din pasa lui Zakaric. Centralul partidei, Horaţiu Feşnic, a dictat uşor lovitură de la 11 m după intervenţia lui Miron asupra lui Andrei Ivan, la marginea careului, iar Alexandru Cicâldău a dublat avantajul gazdelor, cu un şut în forţă pe centrul porţii, în minutul 28.

Echipa lui Victor Piţurcă a fost aproape de 3-0 în minutul 30, însă Ivan a ratat cadrul porţii cu un şut puternic. Oltenii au regretat ratarea desprinderii: germanul Reagy Ofosu a reuşit să reducă din diferenţă, cu un şut din afara careului, stabilind scorul pauzei, 2-1.

Gazdele au suferit în prima parte a reprizei secunde, FC Botoşani reuşind să ţină jocul în jumătatea olteană. Popescu a fost salvat de transversală, dar a şi închis poarta în faze importante. Botoşaniul a forţat egalarea, în minutul trei al prelungirilor, trimiţându-l inclusiv pe portarul Pap în careul advers. Echipa craioveană a recuperat şi a condus mingea pe toată lungimea a terenului, spre poarta goală, Vătăjelu fiind creditat cu golul al treilea pentru CS U Craiova.

Am înscris două goluri, l-am ratat pe al treilea, la ocazia lui Ivan. Până la pauză am primit un gol de la 20 de metri, nici nu ştiu. Ne-am făcut viaţa grea. Am vorbit altceva cu jucătorii la pauză, dar n-am mai putut să menţinem ritmul, să mai atacăm. Oaspeţii noştri au stat mai bine psihic şi fizic şi au pus presiune. Dar, am câştigat.

A fost un meci deschis, sunt singur că dacă reuşeam să marcăm golul trei acolo, se marcau mult mai multe goluri. M-am grăbit când am venit cu anumite declaraţii: trebuie să stai să vezi, o lună, două, să evaluezi valoarea fizică, psihică, mentală a jucătorilor. Sunt şi băieţi care au un caracter bun şi pot face treabă bună cu ei.

Victor Piţurcă, antrenor CS U Craiova