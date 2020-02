O româncă a câştigat cea mai importantă competiţie internaţională de schi din Poiana Braşov

Soţia fotbalistului Alex Benga a revenit pe pârtie în iarna lui 2019, la 30 de ani, după o pauză de opt ani. „Cu trei copii reuşeşte să se antreneze, să meargă la concursuri şi să aibă rezultate remarcabile”, o spune fostul schior de performanţă, Ioan Gabriel Nan, actualul antrenor al sportivei.





Cea de-a doua competiţie de anvergură găzduită în acest an, în Poiana Braşov, s-a desfăşurat în condiţii excepţionale şi i-a mulţumit atât pe sportivi, cât şi pe organizatori. „Este foarte important că FIS SES CUP s-a organizat aici, în Poiana Braşov. Mi-ar plăcea ca în fiecare an să vină tot mai mulţi sportivi. Deja anul acesta au venit mai multe naţiuni decât în 2019, ceea ce este un lucru bun. Dar sperăm să vină şi cei mai buni. Din ce în ce mai buni”, a spus Benga.





Prezent la evenimentul de premiere, Dan Mihoc, preşedintele Federaţiei Române de Schi Biatlon a declarat: „Organizarea acestor concursuri internaţionale, reprezintă o confirmare a faptului că Poiana Braşov poate găzdui competiţii şi mai mari în viitor. Vă spun o chestie de bucătărie internă. La una dintre cele mai recente şedinţe ale Federaţiei Internaţionale de Schi şi Biatlon, s-a spus că Poiana Braşov este o localitate care nu trebuie sărită în sporturile de iarnă. Ceea ce este un lucru extraordinar. Multă lume nu crede că suntem în Europa din punctul de vedere al condiţiilor. Acum au fost mai multe delegaţii străine care au fost de-a dreptul încântate. Se întorc acasă şi dau vestea mai departe. Şi, dacă din zece persoane cu care vorbesc, două vin aici în vacanţă, s-a câştigat pariul”.





La rândul său, principalul promotor al evenimentului, Ştefan Ţînţ apreciază că „numărul de ţări participante la concursurile de schi acreditate de FIS în Poiana Braşov este în creştere, lucru care se va vedea şi anul viitor, când sperăm ca acesta să se dubleze”. „Chiar şi secretarul general al Federaţiei Internaţionale de Schi, Sarah Lewis, a fost foarte mulţumită de modul în care am organizat competiţia”.

„Venim după două săptămâni de competiţie comună aici, în Poiana Braşov. FIS Children Trophy şi pe urmă FIS SES CUP. După doi ani de competiţie, un singur capitol nu îl putem controla şi la care trebuie să găsim soluţii chiar radicale. Adică, pe cel care ţine de natură”, explică Dan Ghiţă, preşedintele de organizare al FIS SES CUP.





„Am avut zile cu temperaturi de 12 grade Celsius, cu plus. De altfel, am avut o zi la FIS Children Trophy cu vânt şi a trebuit să găsim rapid o metodă prin care să ducem 118 sportivi în zona de start. Nu aveam transport pe cablu şi atunci i-am dus cu maşinile care fac zăpadă. Acestea sunt denumite generic Ratrac. Dar Ratrac e ca şi cum ai zice Jeep. De fapt e o marcă de maşină de asta, de bătut zăpada. Am folosit 3 maşini de acest gen, duceam o tură – cam 6- de sportivi şi antrenori şi aşa mai departe. A fost o zi cu totul specială pentru noi.”





Despre FIS SES CUP, Ghiţă mărturiseşte că este o competiţie destul de importantă, la care totuşi nu au participat ţările de top din schiul, ci ţările din eşalonul 2. „Dar pe noi nu ne deranjează mai puţin lucrul ăsta. Ne dorim foarte mult să avem curse, să le organizăm, să rodăm echipa asta de organizare în curse acest gen, în evenimente importante. Pentru ca atunci când se va întâmpla să organizăm o cursă de prim rang, să fim pregătiţi şi să nu avem surprize”.





„Acum pe pârtie, schiorii renumiţi se duc la cupe mondiale. Asta stii cum e? Dacă ai Cupa învăţământului, ăştia sunt la nivel preuniversitar. Dar totuşi pentru noi ca România, e bine. Cine suntem noi în domeniul schiului alpin? L-am avut pe Dan Cristea, a fost bun. Da acum numai să ai sportivi. Schiul ca să facă performanţă are nevoie de performer. Ca să aibă performeri are nevoie de atleţi. Ca să aibă atleţi are nevoie de condiţii pe plan local în diferite regiuni ale ţării. La schi, trebuie să găseşti copii care au familii pregătite pentru sacrificiul asta. La fotbal, de exemplu, se caută mai neajutoraţi aşa, care să se îmbogăţească. Ai noştri, daca nu sunt ajutaţi, ce să faci? De unde iei schiuri, de unde iei bocanci? De unde iei aia-aia. Sunt multe”.





După trei ediţii extrem de reuşite ale concursului de schi alpin pentru copii si tineret, FIS Children Trophy, Asociaţia de Turism Poiana Braşov împreună cu Federaţia Română de Schi şi Biatlon şi cu sprijinul Primăriei Municipiului Braşov, a organizat o nouă competiţie spectaculoasă de schi: FIS SES 2020 pe 18-21 februarie.





„În urma demersurilor făcute de Federaţia Română de Schi Biatlon şi, bineînţeles, după ce ne-am dovedit la nivel internaţional capacităţile organizatorice şi de infrastructură competiţională în ultimele două sezoane, am primit şi competiţia FIS SES 2020. Numai faptul că am primit-o în luna februarie, care se ştie că este o lună foarte aglomerată, este un semn clar că încet, dar sigur, vom avea ocazia să organizăm în Poiana Braşov etape şi curse de un nivel superior”, a adăugat Dan Ghiţă, preşedintele FIS Children Trophy.





Cele doua competiţii au fost finanţate de sponsori din sectorul privat: Husqvarna, Netbet, Total România, Tinmar, Media Galaxy, Omniasig Vienna Insurance Goup, Happy Tour, Teleferic Grand Hotel, Paste Băneasa, Media Galaxy, Red Bull, Stoica&Asociaţii, Ana Teleferic, Alpin Resort Hotel, SensiBlu, Ana Hotels şi Raiffeisen Bank.





FIS Children Trophy va continua să fie organizat în România până în anul 2022, fiind înscris încă trei ani în calendarul Federaţiei Internaţionale de Schi (FIS).