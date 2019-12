O fostă câştigătoare de Roland Garros a anunţat că a învins o boală crâncenă. „Am dat o luptă grea şi încă mai respir“

Campioana din Italia, acum în vârstă de 39 de ani, a decis să îşi încheie cariera la US Open 2018, declarând că este cu inima împăcată.

Carismatica jucătoare a dispărut la scurt timp din anturajul tenisului, iar explicaţia a venit la finalul acestei săptămâni. „Salutare tuturor. După 7-8 luni de absenţă de pe reţelele de socializare şi din lume, aş dori să împărtăşesc cu voi ce mi s-a întâmplat. Am fost diagnosticată cu cancer. Am făcut chimioterapie, am dat cea mai dură luptă de până acum - o luptă grea şi încă mai respir. Am câştigat această luptă. Acum sunt din nou în acţiune“, a transmis Schiavone într-un mesaj video, înregistrat, în care apare cu părul tuns extrem de scurt.

O veritabilă specialistă a zgurii, cu o inteligenţă tactică remarcabilă, egalată doar de îndemânarea de a produce lovituri atipice, inimoasă şi exuberantă pe teren, Schiavone a atins apogeul carierei în 2010, când s-a impus pe zgura de la Paris, învingând-o în finală pe australianca Samantha Stosur. 12 luni mai târziu, italianca a fost la un pas să-şi apere trofeul, însă nu a putut trece în finală de Na Li, care i-a administrat, în oglindă, acelaşi scor cu care Francesca obţinea primul şi unicul său titlu de Mare Şlem: 6-4, 7-6.

Schiavone a urcat până pe locul 4 în clasamentul mondial, la începutul anului 2011, încheindu-şi cariera cu opt titluri în proba de simplu.