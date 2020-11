Normele sanitare ne protejează: 86 de contacţi ai unui bolnav de COVID = Zero cazuri!

Pandemia de coronavirus a prins, din nou, viteză în Europa şi, într-o perioadă în care se înregistrează, zilnic, recorduri în diferite ţări, au fost reimpuse anumite restricţii, anulate pe durata verii.

Dacă unele ţări au optat deja pentru închiderea sălilor de fitness, în schimb, altele au ajuns la concluzia că ele pot funcţiona, deoarece anchetele epidemiologice au arătat că aceste locuri nu contribuie la răspândirea virusului. Un exemplu concret în acest sens a venit din Noua Zeelandă şi a făcut înconjurul lumii. Asta deoarece, cu acest prilej, s-a văzut, încă o dată, că normele sanitare, atunci când sunt respectate cu sfinţenie, chiar pot face diferenţa între limitarea răspândirii virusului şi apariţia unui focar.

„Am luat pandemia în serios devreme“

Potrivit site-ului lessmills.com, la începutul lunii septembrie, în oraşul Auckland, un membru al unei săli de fitness a participat la trei clase de aerobic, în decurs de 18 ore. Ulterior, acest membru a primit rezultat pozitiv la un test pentru COVID-19, iar de aici s-a declanşat o anchetă epidemiologică. Care a relevat că persoana infectată cu noul coronavirus a intrat în contact cu alţi 86 de membri ai clubului respectiv, în cele trei vizite făcute la sală. Nici unul dintre contacţii săi însă nu s-a îmbolnăvit de COVID-19, deşi interacţiunea avusese loc în spaţii închise, pentru perioade prelungite de timp, la clasele de group-training.

Cum a fost posibil aşa ceva? A explicat Dione Forbes-Ryrie, managerul clubului din Auckland: „Noi am luat pandemia în serios foarte devreme, încă din luna ianuarie. Şi am început să ne organizăm, să avem un plan, din luna februarie. Am fost atât de preocupaţi de acest subiect, încât până şi autorităţile din Noua Zeelandă au crezut, iniţial, că exagerăm“.

Paza bună trece însă primejdia rea, ceea ce s-a văzut, clar, în acest caz. „Situaţia cu care ne-am confruntat s-a terminat cu bine, însă lucrurile ar fi arătat cu totul altfel, dacă n-am fi avut şi n-am fi implementat protocoalele necesare. Mai ales că vorbim despre o persoană bolnavă care a vizitat clubul nostru de trei ori, în decurs de 18 ore“, a spus Guy Needham, care conduce departamentul de Marketing al clubului din Auckland.

Măsurile care au făcut diferenţa

Normele sanitare care au prevenit apariţia unui focar la sala din Noua Zeelandă sunt, de fapt, cele gândite de industria fitness în întreaga lume. Ele înseamnă:

*Capacitate redusă la clasele de aerobic, astfel încât oamenii să aibă o distanţă suficient de mare între ei, în timpul exerciţiilor.

*Dezinfectarea aparatelor şi echipamentelor, înainte de începerea orelor şi la finalul lor.

*Amenajarea unui spaţiu special pentru instructor - cum ar fi o scenă - de unde acesta să dirijeze activitatea membrilor. În aceste condiţii, instructorul, chiar dacă va fi nevoit să vorbească mai tare, va fi la o distanţă mai mare de 2 metri de cei din sală. Astfel, se reduce drastic riscul îmbolnăvrii, chiar şi în cazul în care instructorul respectiv e bolnav asimptomatic de COVID-19.

*Triaj epidemiologic la intrare în sală, prin măsurarea temperaturii membrilor.

„Oamenii au înţeles că aceste măsuri sunt spre binele lor. La clubul nostru, de exemplu, avem 15 minute între clasele de aerobic. E perioada în care chiar oamenii dezinfectează aparatele folosite înainte şi la finalul orelor. Apoi, pe jos există marcaje, astfel încât lumea să stea acolo unde trebuie, pentru ca distanţarea fizică să fie respectată, în timpul claselor de aerobic“, a explicat Livi Kitson, unul dintre instructorii de la clubul din Auckland, în care s-a evitat apariţia unui focar.

15 minute de contact prelungit, la o distanţă mai mică de 2 metri, ar trebui să existe între un bolnav şi o altă persoană, pentru transmiterea noului coronavirus.

„Iniţial, doar 60% din oameni au revenit în cluburi“

Industria fitness a fost lovită din plin de pandemie. Chiar la clubul din Noua Zeelandă, care acum a ajuns în centrul atenţiei la nivel mondial, numărul oamenilor care au revenit în sală după lockdown, a scăzut dramatic, într-o primă fază. „Iniţial, doar 60% din membrii noştri au revenit la antrenamente. Apoi, curajoşii care au văzut normele sanitare, cele de distanţare fizică, au vorbit despre ele şi şi-au încurajat prietenii să revină, la rândul lor, la antrenamente. Şi, în cam trei săptămâni, procentul abonaţilor care au revenit în sală a crescut la 95%“, a povestit Guy Needham, şeful departamentului de Marketing de la clubul din Auckland.