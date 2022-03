N-a ajuns la Naţională, dar a ajuns în Giuleşti! Adrian Mutu este noul antrenor al FC Rapid

Mutu îl înlocuieşte pe Mihai Iosif, care şi-a reziliat contractul tot miercuri. "Rapid este un club important al României, mă bucur să fiu aici, dar în acelaşi timp sunt concentrat să facem treabă bună şi să reuşim să avem rezultate şi mai bune de-acum încolo. Rapid are un spirit unic, construit de-a lungul atâtor ani, cu nişte suporteri ce transmit acea pasiune, pe care am văzut-o întotdeauna în tribune. Au fost alături de noi atunci când am jucat cu echipa naţională în Giuleşti. Este o mare responsabilitate, rezultatele din trecut şi istoria ne obligă să dăm sută la sută pentru acest club”, a spus Adi Mutu, la semnarea contractului.

Staff-ul lui Adrian Mutu este format din Bogdan Pătraşcu şi Eduard Stăncioiu, antrenori secunzi, Ciprian Niţă, analist video, Roberto Buerrero, preparator fizic. Mihai Nădăban va rămâne antrenor de portari, iar Gabriel Stoica va reveni ca antrenor în cadrul centrului de copii şi juniori.

În vârstă de 43 de ani, fostul mare atacant al României a mai antrenat FC Voluntari, Al Wahda U21, naţionala României U21, ultima sa experienţă fiind pe banca lui Craiova 1948.