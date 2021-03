Muguruza a luat „coroana“ de la Halep! Iberica a triumfat la Dubai şi are un început de an excelent

Muguruza trece printr-o perioadă excelentă a carierei sale şi urcă începând de luni pe locul 13 WTA. Spaniola, fără titlu în 2020, este una dintre cele mai în formă sportive ale acestui început de an. În 2021, iberica a adunat 19 victorii şi doar trei înfrângeri, palmares care a ajutat-o să joace deja trei finale. Mai mult, singurele eşecuri din acest an ale dublei câştigătoare de Grand Slam au venit împotriva unor jucătoare din top 4 WTA: Ashleigh Barty (1 WTA), în finală la Yarra Valley Classic, Petra Kvitova (4 WTA), în finală la Qatar Open, şi Naomi Osaka (3 WTA), în optimi la Australian Open.

Garbine a avut parte de un meci foarte greu în finala de la Dubai. Fără titlu în circuitul profesionist, Krejcikova (63 WTA) a opus o rezistenţă dârză mai ales în primul set, când a reuşit două break-uri şi a irosit chiar o minge de set. Muguruza a ţinut lucrurile sub control în partea secundă şi reuşit să pună mâna pe trofeul opt al carierei. „E o mare realizare. Vin la acest turneu de mult şi mereu am simţit că sunt aproape, dar nu suficient. Acum, în sfârşit, am câştigat trofeul şi sunt foarte, foarte fericită după ce am pierdut câteva finale la rând“, a declarat Muguruza, la festivitatea de premiere a turneului în care a pierdut un singur set.

Halep s-a înscris la Sttugart

După eliminarea din sferturile de finală ale primului Grand Slam al anului, cu Serena Williams, Simona Halep ar fi vrut să joace la Doha şi Dubai, dar a decis să nu ia parte la cele două competiţii din cauza temerilor privind o agravare a problemelor de la muşchii spatelui.

O veste bună în privinţa celei mai bune jucătoare de tenis a României este faptul că a confirmat prezenţa la turneul indoor pe zgură de la Stuttgart, care se va desfăşura în perioada 17-25 aprilie 2021. În afara româncei, la competiţia din Germania mai sunt aşteptate liderul clasamentului WTA, Ashleigh Barty, şi învingătoarea de la Australian Open din 2021, Naomi Osaka. Până atunci, Simona ar trebui să ia startul la Miami, turneu care se va desfăşura în Statele Unite ale Americii, în perioada 23 martie-3 aprilie.

Meciurile jucate de Muguruza la Dubai

turul I: 6-3, 7-5 cu Irina Begu;

turul II: 6-4, 6-2 cu Amanda Anisimova;

turul III: 6-0, 6-4 cu Iga Swiatek;

sferturi: 3-6, 6-3, 6-2 cu Aryna Sabalenka;

semifinale: 6-4, 7-6 (5) cu Elise Mertens;

finală: 7-6 (6), 6-3 cu Barbora Krejcikova.