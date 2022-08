Mititelu, dezvăluiri înfiorătoare: Cum a arătat viaţa lui în închisoare şi ce muncă a primit după gratii

Adrian Mititelu (54 de ani) părea, la un moment dat, un om la pământ! Pentru că echipa sa, Universitatea Craiova, fusese retrogradată după faliment, el însuşi avea mari probleme financiare şi, la un moment dat, a şi primit o condmnare la închisoare.

Din postura unui om aparent terminat, Mititelu s-a ridicat, în mod spectaculos! Pentru că, astăzi, eliberat de o lună, „metamorfozat“ fizic, cu multe kilograme date jos, patronează o echipă a Universităţii care evoluează în Superliga, în primul eşalon fotbalistic al ţării.

Drumul parcurs de Mititelu a fost însă unul infernal! Într-o intervenţie la GSP Live , el a povestit doar un pic despre viaţa de coşmar pe care a avut-o în închisoare, mai ales în primele zile după ce a intrat după gratii.

Ce a spus Adrian Mititelu?

*În Craiova, în penitenciarul de maximă siguranţă, e foarte greu. Mai ales pentru mine, care nici nu ştiam cum arată un arest. Părea un vis.

*Era pandemie când am fost încarcerat. În prima noapte am fost dus pe o secţie de maximă siguranţă, unde sunt încarceraţi cei care comit fapte grave, omor. Am stat în camere mici, timp de 15 zile. A fost cumplit.

*Am stat într-o celulă de 3x3. Toţi de acolo ţipau, urlau. Unii râdeau, alţii mă încurajau, unii mă înjurau. Făceau glume «Gata, te-a băgat Olguţa la închisoare».

*Eu tot credeam că se întâmplă ceva şi nu rămâne sentinţa. Toţi avocaţii erau optimişti. După câteva luni m-am obişnuit şi am luat-o ca atare. Îmi era teamă că echipa nu rezistă. Nici pentru Adiţă nu a fost uşor, avea 23 de ani şi jumătate.

*M-am gândit să scriu o carte. Dar nu pentru a beneficia de o reducere a pedepsei cu 20 de zile. Am multe de scris. M-am gândit la un titlu «50 de ani în fotbal».