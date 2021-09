Mirel Rădoi: M-aş fi bucurat să câştigăm în seara asta şi să terminăm luna pe locul 2, dar nu sunt nefericit cu acest egal

"Aş fi vrut să câştigăm această partidă, fireşte. Am avut două obiective la această partidă, primul a fost îndeplinit, acela de a ţine rezultatul de egalitate de 0-0 până în minutul 60-70, când ştiam că după aceea au probleme şi, chiar şi cu un meci decisiv acasă pentru ei, nemarcând, cu presiunea publicului care venea în plus, şi după minutul 70 să încercăm să stăm mai sus, să fim mult mai agresivi, mai incisivi în atacurile noastre şi să avem cât mai multe plecări din linia a doua şi să marcăm. Din păcate nu am făcut-o, dar le mulţumesc băieţilor pentru toată perioada asta, pentru cele trei meciuri, pentru că la nivel de determinare şi concentrare nu am ce să le reproşez.

Poate anumite momente în seara asta, şi în prima repiză, şi în a doua, ne-am precipitat de foarte multe ori. Este adevărat că terenul nu a fost unul extraordinar, dar pe acelaşi teren a jucat şi Macedonia de Nord şi a avut mai multă iniţiativă decât noi. (n.r. - dacă era mulţumit cu şapte puncte înaintea acestor trei meciuri). Nu ştiu, nu fac un calcul să mă gândesc câte puncte luăm într-o dublă, într-o triplă.

Ne gândeam să luăm nouă puncte ca să terminăm pe locul 2 şi cred că am avut o şansă în seara asta după rezultatul din Armenia, pentru că toată lumea râdea când am spus de Liechtenstein că începe să fie o echipă bună. Din păcate, ăsta este adevărul şi trebuie să fim realişti, noi dacă avem probleme atât cu jucătorii români din campionatul intern, cât şi cu cei din străinătate, sunt probleme pe care noi le-am avut de la copii şi juniori, de instruire. (n.r. - dacă a devenit un antrenor cu o tactică mai defensivă) Nu neapărat, să nu credeţi că celelalte meciuri le-am antrenat să luăm goluri.

Ar fi hilar să auzim varianta asta. Am atacat mai mult, am lăsat alte spaţii, spaţii mai mari, dar de multe ori joci ceea ce te lasă adversarul. Astă seară a fost un adversar care nu a vea nimic de pierdut, foarte agresiv, determinat, dar la nivel de determinare ne-am ridicat şi noi. Dar am avut multe momente în care puteam să jucăm mult mai simplu, mai relaxaţi şi am pierdut foarte multe mingi uşoare, mingi pe care noi le controlam, le dădeam singuri în aut sau nu puteam să protejăm o minge. Astea sunt lucruri care din punctul nostru de vedere e greu să le putem antrena, dar îi înţeleg şi pe jucători după meciurile astea. Au simţit preiunea, pentru că, sincer, am simţit-o şi eu după meciul dintre Armenia şi Liechtenstein.

Cred că era mult mai uşor pentru noi să fi câştigat Armenia, poate jocul nostru ar fi arătat altfel în anumite momente. Nu am ce să-i reproşez lui Markovici, este un copil, acum nu putem să avem aşteptări să vină Markovici să ne salveze, să ne ducă la mondial de unul singur. Ăştia sunt atacanţii în momentul de faţă şi cu ce aveam încercăm să mergem mai departe. Încercăm să-l ajutăm, va trebui să muncească mai mult şi o va face pentru că noul staff de la Craiova îl va ajuta şi s-a văzut o îmbunătăţire clară pentru evoluţiile lui şi din punct de vedere fizic. Probabil coechipierii i-au atras atenţia că putea să aleagă alte soluţii. Nu avem probleme de genul acesta la nivelul lotului, încăt jucătorii să se certe între ei.

La următoarele meciuri va prinde şi mai mare încredere după mai multe partide la echipa de club. (n.r. - dacă s-a gândit să renunţe la postul de selecţioner). Vă spun sincer că m-am săturat să tot răspund la aceeaşi întrebare. Critici, valuri... Atât timp cât sunt în faţa dumneavoastră, înseamnă că sunt aici şi dacă dacă aveam altă idee, plecam până acum cu contractele pe care le-am avut pe masă.

Dar când în continuare sunt în faţa dumneavoastră, înseamnă că nu m-a afectat, pentru că altfel îmi luam valiza şi plecam acasă. Plângeam puţin în faţa dumneavoastră, mă vedeaţi, vă impresionam şi plecam acasă. (n.r. - despre meciul cu Germania) Noua naţională a Germaniei cu Flick are din punctul meu de vedere principiile pe care le avea la Bayern Munchen. Va fi un meci foarte greu, dar de obicei cu echipele mai bine cotate decât noi ne-am găsit motivaţia şi probabil va arăta cu totul altfel. Vom avea mult mai multe spaţii, va trebui să vedem ce plan tactic abordăm, pentru că e clar că dacă vom încerca să stăm doar aproape de poarta noastră, probabil vom avea aceeaşi soartă pe care a avut-o Armenia.

Nu vreau să mă gândesc la aşa ceva, vreau să mă gândesc că avem curaj cum am în toate cele trei partide, să mergem să facem presing. Dacă nu putem să recuperăm mingea foarte sus, trebuie să ne retragem sub linia mingii. (n.r. - despre şansele de calificare) Mergem în continuare cu şanse reale pentru lcoul 2. Eu cred că cu punct sau puncte în Germania, tot va trebui să câştigăm cu Armenia acasă. Din punctul ăsta de vedere, lucrurile pot fi mai clare. M-aş fi bucurat să câştigăm în seara asta şi să terminăm luna pe locul 2, dar nu pot să zic că în momentul de faţă sunt nefericit că am terminat la egalitate. Sunt nefericit pentru că mi-aş fi dorit să jucăm mult mai bine, să avem mai mult curaj şi din aspectul ăsta sunt lucruri pe care încă trebuie să le reglăm", a declarat Rădoi, la ProX.

Reprezentativa României a remizat, miercuri seară, în deplasare, scor 0-0, cu selecţionata Macedoniei de Nord, într-un meci din grupa J a preliminariilor europene ale Cupei Mondiale din 2022. Ca urmare a rezultatelor de miercuri, tricolorii se menţin pe locul trei în clasamentul grupei.

În aceeaşi grupă, Armenia a remizat acasă cu Liechtenstein, scor 1-1 (goluri Mkhitaryan ‘45+5 – penalti / Frick ’80), şi Germania a învins în deplasare Islanda, scor 4-0 (goluri Gnabry ‘4, Rudiger ’24, Sane ’56, Werner ’89).

Clasamentul grupei: 1. Germania – 15 puncte, 2. Armenia – 11 puncte, 3. România – 10 puncte, 4. Macedonia de Nord – 9 puncte, 5. Islanda – 4 puncte, 6. Liechtenstein – un punct.

Etapa următoare programează, la 8 octombrie, meciurile Liechtenstein – Macedonia de Nord, Islanda – Armenia şi Germania – România.