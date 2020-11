Meciul anului, la noapte, la Pro TV: Mike Tyson revine în ringul de box la 54 de ani! Cât a slăbit

Mike Tyson (54 de ani) şi Ray Jones jr (51 de ani) dovedesc, încă o dată, că vârsta e doar o cifră! Dacă te pregăteşti, dacă munceşti, poţi realiza ce ţi-ai propus, iar cei doi pugilişti şi-au propus să se înfrunte în acest duel fascinant.

Şi ca să ajungă aici, gata de meci, au parcurs un drum infernal al pregătirii fizice. Mai ales Tyson care, potrivit spuselor sale, a fost nevoit să facă nişte schimbări şi sacrificii uriaşe pentru a atinge, din nou, o formă sportivă adecvată.

„Pregătirea a fost dificilă dintr-un singur motiv: am fost nevoit să slăbesc 45 de kilograme. Dar am făcut asta întreaga mea carieră. De asemenea, am devenit vegan. Soţia mea m-a sfătuit să folosesc şi banda de alergare“, a povestit „Iron Mike“ pentru „As“, în această săptămână.

Duelul Tyson - Jones jr va avea 8 runde şi se va organiza sub egida „California State Athletic Comission“, aşa că e considerat un meci oficial.

Ray Jones jr a avut 95,25 de kilograme, în timp Mike Tyson s-a prezentat cu 99,79kg la cântarul oficial.

Cine e Mike Tyson?

*Fost campion mondial la categoria grea, la doar 20 de ani, cel mai tânăr din istorie.

*În 1986 a câştigat prima centură, WBC, iar un an mai târziu a adăugat şi centurile WBA şi IBF.

*A fost primul şi singurul pugilist care a deţinut centurile WBA, WBC şi IBF la categoria grea.

*50 de victorii, dintre care 44 obţinute prin KO, şi 6 înfrângeri a adunat în carieră.

*S-a retras din activitate în 2005.

Cine e Ray Jones jr?

*A boxat din 1989 până în 2018 şi a câştigat titluri la patru categorii diferite: semimijlocie, mijlocie, semigrea şi grea.

*66 de victorii, dintre care 47 prin KO, şi 9 înfrângeri are în palmares.