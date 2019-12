Meci uluitor în Anglia: City avea 2-0 în minutul 54! Cât s-a terminat partida cu Wolves şi cum arată clasamentul

Au scurs 19 din cele 38 de etape din Premier League şi, chiar dacă e prematur să dăm verdicte, de acum un lucru e cert: doar un dezastru colosal poate opri Liverpool din drumul spre titlu!

Asta pentru că, neînvinsă în 18 partide - are un meci restant - echipa lui Jurgen Klopp are deja un avans colosal faţă de urmăritoare. Concret: are 13 puncte peste locul 2, ocupat de Leicester City, formaţie pe care tocmai a zdrobit-o, în deplasare, cu 4-0!

Iar ca această etapă să fie cu adevărat perfectă pentru „cormorani“, marea lor victorie a fost urmată de un rezultat-bombă: Wolves - Manchester City 3-2! Aflată pe 3, trupa pregătită de Josep Guardiola a rămas în inferioritate, încă din minutul 12, după ce portarul Ederson Moraes a fost eliminat!

Chiar şi cu un om în minus însă, City a condus cu 2-0 prin „dubla“ lui Sterling (25, 50). A urmat însă o revenire spectaculoasă a gazdelor, care au punctat de trei ori (Traore 55, Jimenez 82, Doherty 89) pentru a lua toate punctele.

Iată cum arată clasamentul din Premier League în acest moment:

1. Liverpool 52 de puncte*

2. Leicester 39p

3. Manchester City 38p

4. Chelsea 32p

5. Wolverhampton 30p

*Liverpool a jucat 18 meciuri, spre deosebire de restul rivalelor care au câte 19 partide disputate.