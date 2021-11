Marius Lăcătuş, antrenor: „Un baraj ne-ar fi creat iluzii, speranţe” INTERVIU

Adevărul: Să ne mai propunem calificarea la un turneu final sau să avem aşteptări mai mici?

Marius Lăcătuş: Sunt foarte multe echipe care doresc să ajungă la Europene, la Mondiale, şi multe cred că vor putea face asta, dar e din ce în ce mai greu. Au ceva valoare, se gândesc că mai contează şi cu cine pică în grupă şi cum se termină meciurile decisive, şi cine ştie. E vizibil totuşi că nu mai suntem la nivelul la care să spunem că indiferent de ce adversari întâlnim, suntem siguri de calificare. E greu, a devenit foarte greu! Sunt alte echipe care clar sunt mai puternice.





Lumea a părut supărată pentru că România a ratat barajul, dar totuşi nu a fost ca şi cum s-a pierdut calificarea la Mondiale.

Un baraj ne-ar mai fi creat nişte iluzii, ne-ar mai fi făcut să ne agăţăm de câteva speranţe, indiferent de cât de mici ar fi fost ele. Ar fi fost mai bine însă să fi ajuns acolo, să vedem ce putem face, dar din păcate nu s-a putut. Mai trăiam cu speranţa câteva luni că am fi putut realiza o minune, chiar dacă e greu la nivelul ăsta. Toată lumea a văzut ce echipe au ajuns să joace barajul, nu ne-ar fi fost deloc uşor.





Ar fi fost ceva de câştigat în urma unui asemenea meci chiar dacă îl pierdeam?

Orice partidă de genul ăsta, un baraj, cred că ar fi adus un plus în mentalitatea jucătorilor, în moralul lor, ar fi fost ceva pozitiv indiferent dacă se câştigă sau nu. Cred că ar fi fost o experienţă pozitivă.





Cine e de vină? Jucătorii, antrenorul sau federaţia?

Nu vreau eu să mă bag în discuţia asta. Dar, în fotbal, când nu se îndeplinesc obiectivele, antrenorul e ţap ispăşitor. Acum, să fim sinceri, să ne uităm şi pe unde joacă jucătorii selecţionatelor pe care le întâlnim şi pe unde sunt ai noştri. Da, se poate uneori suplini diferenţa asta prin agresivitate, prin dăruire, prin forţa grupului, dar nu tot timpul.





Să revenim la Liga 1. Aţi fost de 3 ori antrenor la Steaua/FCSB...

Nu, nu, să nu încurcăm lucrurile, eu am pregătit doar Steaua.





Da, dar atunci era acelaşi patron şi a fost şi pentru dumneavoastră greu să rămâneţi mai mult timp pe banca tehnică.

Da, era şi atunci finanţatorul echipei, dar parcă avea alte idei, nu era aşa războinic. Sau, cel puţin, nu se arăta, nu-mi aduc aminte să fi spus pe undeva că face el schimbări sau eu mai ştiu ce. Au trecut anii şi se pare că a prins un fel de experienţă. Dar nu e unic! Sunt multe echipe care schimbă antrenorii, jucătorii, tot timpul. Ori, când nu ai continuitate, când modifici totul non-stop, nu poţi avea rezultate.





Care este următoarea dumneavoastră echipă?

Nu prea mă interesează nimic în momentul ăsta. Nu pentru că aştept eu ceva anume, ceva special. Eu, când apar ofertele, le discut, văd despre ce e vorba şi le accept sau nu. Dar nu mă agit. Sunt foarte liniştit acum. Iar când văd ce se întâmplă în fotbalul românesc, parcă e mai bine să stai departe de tot.





Mai poate pierde CFR Cluj campionatul?

Nu cred că CFR-ul se poate considera campioană deja, mai sunt multe meciuri de jucat. De fapt, cred că contează mai mult ce fac în următoarele etape celelalte echipe, decât ce fac ei. E important şi cu câte puncte se intră în play-off. Dacă sunt 6-7 puncte, adversarii lor nu mai pot face nimic. Ţinând cont de experienţa echipei, de calitatea jucătorilor şi de cum îl cunosc eu pe Dan Petrescu, care joacă un joc pragmatic, nu cred că mai pot pierde atâtea puncte.









A câştigat tot ce se putea cu Steaua

Numele lui Marius Lăcătuş se confundă cu cel al Stelei, antrenorul născut în Braşov evoluând pentru „militari” 357 de partide şi marcând 140 de goluri. A câştigat cu „roş-albaştri” de 10 ori titlul de campion naţional, şapte Cupe ale României, Cupa Campionilor Europeni în 1986 şi Supercupa Europei în 1987. În ţară, a mai jucat pentru FCM Braşov şi FC Naţional, iar în străinătate, pentru Fiorentina şi Real Oviedo.

A fost secund al Naţionalei

Marius Lăcătuş a fost de două ori pe banca tehnică a unei prime reprezentative, o dată ca secund al lui Anghel Iordănescu, în 2004, după ce în 2001 a stat pe banca statului Panama. „Fiara” a antrenat şi nouă echipe în România – Steaua, CSA Steaua, FC Vaslui, Ceahlău, UTA, Inter Gaz, FC Braşov, Oţelul şi Naţional. A fost angajat al clubului condus de Gigi Becali de 3 ori, o dată pentru 1 an, a doua oară pentru 4 luni şi ultima dată pentru 6 luni.