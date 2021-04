Manchester City a învins PSG „din greşeală”! Ce a putut să declare marcatorul golului victoriei

Mijlocaşul Riyad Mahrez pentru a înscris golul victoriei, în minutul 71, dintr-o lovitură liberă centrală, de la proximativ 25 de metri, la care mingea a trecut prin zid. După meci, algerianul a recunoscut că a lovit defectuos balonul, intenţia sa fiind să trimită mingea pe lângă zid. "Sincer, am vrut să ocolesc zidul şi am ratat, dar a mingea a trecut printre cei doi jucători (n.r. - Kimpembe şi Paredes) şi, din fericire, a intrat în poartă. Am fost atât de fericit, am ştiut că putem câştiga aici şi să marchez pentru a face 2-1 pentru echipă a fost uimitor”, a spus fotbalistul, după meci, potrivit dailymail.co.uk.

Parlamentările dintre jucătorii "cetăţenilor" dinaintea execuţiei au fost devoalate de De Bruyne, care a dezvăluit că Mahrez i-a cerut permisiunea să bată el lovitura liberă. "Am spus: dacă tu crezi în tine însuţi, cine sunt eu ca să spun nu? Cred în toţi colegii mei de echipă", a afirmat De Bruyne, belgianul fiind cel care se ocupă în mod normal de fazele fixe de la marginea careului.