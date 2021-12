Mama lui Verstappen, după ce fiul ei a câştigat titlul mondial: Nu îndrăznesc să vă spun câte lumânări am aprins săptămâna aceasta

„Fiul meu a devenit bărbat anul acesta. Max s-a bătut ca un leu, fără a renunţa niciun moment. Pentru că trebuie să recunoaştem: Hamilton a fost cel mai puternic duminica aceasta! Până la sfârşitul cursei, situaţia nu arăta bine. Şi apoi fiica mea mi-a trimis un mesaj spunându-mi că maşina de siguranţă a intrat pe pistă. Uneori este suficient să apelezi la îngeri. Iată, îngerii m-au ajutat. Nu îndrăznesc să vă spun câte lumânări am aprins săptămâna aceasta! Nici nu îndrăzneşti să visezi la asta! Nici când s-a apucat de karting, nici măcar când a devenit campion în karting sau a debutat în F1. I-am urmărit pe Senna şi Prost pe podium şi mi se părea o lume inaccesibilă. Şi apoi, mai târziu, fiul tău se regăseşte brusc pe acel podium din Barcelona, câştigând prima sa cursă. Şi iată-l acum campion mondial! Imaginează-ţi asta!", a declarat Kumpen, de origine belgiană, pentru Het Laatste Nieuws.

Sophie Kumpen a fost şi ea pilot de curse, fiind mai bună decât Giancarlo Fisichella, în 1992, şi decât Jarno Trulli şi Allan Simonsen, în 1995, prin prisma rezultatelor înregistrate în karting.

„Sophie, mama lui Max, a fost un pilot fantastic. Când am concurat în karting, în 1995, ea era coechipierul meu, aşa că am văzut-o pilotând, am ştiut cât de bună este. Era şi ea şi regretata Lotta Hellberg... ele două erau incredibil de rapide", şi-a amintit fostul campion mondial de F1 Jenson Button.

În 1996, Kumpen s-a căsătorit cu pilotul olandez Jos Verstappen, cu care are doi copii, Max, născut în 1997, şi Victoria, în 1999.

Mama lui Max s-a retras din sporturile cu motor la vârsta de 21 de ani. Vorbind despre decizia ei pentru F1 Wags, Kumpen a spus, vara trecută: „Am vrut să merg în Formula 1, am testat câteva maşini de curse, apoi m-am căsătorit cu tatăl lui Max şi a trebuit să fac o alegere... El pilota în Formula 1, în acea perioadă am fost atât de mult plecaţi. Aşadar, am renunţat la visul meu, dar acum îl văd pe fiul meu realizând ce am vrut să fac şi mă bucur la fel de mult."

Deşi este născut şi locuieşte în Belgia, Max Verstappen a ales să concureze cu licenţă olandeză, considerându-se mai „olandez".

Pilotul olandez al echipei Red Bull, Max Verstappen, a câştigat, duminică, Marele Premiu al Emiratului Abu Dhabi, a XXII-a etapă, ultima, a Campionatului Mondial de Formula 1 şi, totodată, primul său titlul mondial. El a fost urmat de Lewis Hamilton, pe care l-a întrecut în ultimul tur. Spaniolul Carlos Sainz jr. (Ferrari) a completat podiumul.