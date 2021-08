JO 2020 Tokyo: Imaginea care face înconjurul lumii! Cum a fost fotografiat un campion olimpic

Tom Delay (27 de ani) continuă să fie în centrul atenţiei, la Tokyo, şi după ce şi-a încheiat participarea în competiţie. Şi nu oricum, ci cucerind medalia de aur, la proba de 10 metri platformă sincron, alături de Matty Lee (23 de ani).

A fost a treia medalie olimpică din palmaresul lui Delay, care a luat două medalii de bronz, la JO 2012 şi la JO 2016.

Doar că, de această dată, aurul cucerit de sportivul britanic a venit şi cu un anunţ, care a făcut înconjurul lumii: Delay a dezvăluit că e homosexual. „Când eram mai tânăr, credeam că nu o să pot reuşi nimic tocmai din cauza asta. Să ajung acum campion olimpic arată că pot reuşi orice în viaţă“, a spus Tom.

La câteva zile după această dezvăluire, Delay a fost forografiat, în tribune, la Tokyo, în timp ce croşeta, iar fotografia a devenit, imediat, virală:

