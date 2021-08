JO 2020 Tokyo, canoe: Efortul supraomenesc pe care nu-l înţelegem! Ce a păţit Victor Mihalachi după finală

România a ratat podiumul olimpic, în zorii zilei de marţi, după finala probei de canoe dublu 1.000 de metri, în care aveam mari speranţe la câştigarea unei medalii.

Iar asta pentru că, după cum „Adevărul“ a scris aici , echipajul format din Victor Mihalachi şi Cătălin Chirilă şi-a tot îmbunătăţit rezultatele, în drum spre finală. Din păcate, în cursa decisivă, cei doi n-au urcat niciodată mai sus de locul 5, poziţie pe care au şi terminat, depăşind doar echipajele din Canada, Polonia şi Spania.

Potrivit jurnalistului Marian Ursescu (Gazeta Sporturilor) , aflat la Tokyo, după terminarea finalei, Victor Mihalachi a vomitat pe ponton din cauza efortului uriaş pe care l-a depus, în timpul cursei! Mai mult, copleşit de emoţii şi profund dezamăgit că a ratat medalia olimpică, sportivul de 32 de ani şi-a anunţat retragerea din activitate!

Ce a declarat Victor Mihalachi pentru „Gazeta Sporturilor“?

*Eu aveam setat un obiectiv clar, locurile 1-3 la Jocurile Olimpice. Ştiam că sunt capabil să câştig o medalie olimpică, însă îmi pare rău acum că nu am reuşit. Pandemia mi-a tăiat mult din elan anul trecut, în pregătire am mai avut dificultăţi, în mare parte ne-am antrenat singuri, colegii noştri s-au accidentat, a fost mai dificil. Nu am avut niciun sparring, să ne antrenăm împreună.

*Au fost mai puternici ca noi, fără îndoială. Azi au fost puternici. Despre greşelile noastre? Nu ştiu. Am avut ceva valuri de la şalupa care filmează înainte de start. Am plecat, până ne-am sincronizat, adversarii din stânga aveau deja avans. I-am văzut pe rever, cu coada ochiului, eu care nu mă uit în timpul cursei.

*Sunt mai mic pentru sportul ăsta, am doar 1, 73 metri. Când am început nimeni nu mi-a dat nicio şansă. Uite că şi cubanezii sunt la fel. Cu Serghei Torres sunt prieten de mulţi ani, concurăm împreună. Sincer mă bucur că au câştigat ei. Serghei e la a patra Olimpiadă şi până acum, mai mult de locul 6 nu luase. Dar în ultimii cinci ani, cu noul partener, mai tânăr, au fost mereu pe podium la Mondiale. Au fost mai buni, bravo lor!

*Nu am nevoie de motivaţie, îmi place ceea ce fac. Am amintiri frumoase, mai puţin frumoase, emoţii negative, constructive. De anul trecut însă am hotărât să mă retrag după Tokyo. Pentru mine s-a lungit un an cu amânarea Jocurilor. Mi-am luat inima în dinţi, m-am antrenat până la capăt. Dar din păcate a fost doar locul 5.

*Nu voi rămâne în sport. Sunt ofiţer, voi trece probabil în profesional. Vreau o altfel de viaţă. Din 2004 am stat în pădure, cum îmi place mie să spun, la Baza veche de la Snagov. Acum, vreau să ies din pădure, să mă bucur de viaţă. Am avut rezultate, am făcut multe pentru sportul ăsta. Dar vine un moment când trebuie să spui «STOP».

*Nu e ultima cursă, mai avem Mondialele. Merg şi la Mondiale în septembrie, după care vreau şi eu o vacanţă. Sunt mulţumit, am crescut frumos, iubesc ceea ce fac, m-am simţit bine, sportul mi-a adus şi bucurii şi satisfacţii. Mă consider un tip împlinit.

*Cătălin are şanse la simplu, de ce nu? Dacă îşi va vedea de treabă, de antrenamente, poate avea rezultate. Îmi pare rău că nu am reuşit o medalie olimpică, dar sportul românesc nu se termină cu mine.