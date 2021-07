JO 2020 Tokyo, box: Claudia Nechita a ratat medalia olimpică, dar a vorbit ca o mare campioană

Claudia Nechita (cat. 57 kg) a ratat accederea în semifinale, după ce a fost învinsă, la limită, scor 2-3, de japoneza Sena Irie (21 de ani).

În confruntarea din sferturi, sportiva asiatică a luat primele două runde. În prima, trei din cinci arbitri au văzut-o în avantaj, iar în a doua, decizia arbitrilor a fost unanimă, în favoarea ei. Abia în runda a treia, patru din cei cinci arbtri au considerat că Nechita a fost mai bună, toţi punctând în favoarea româncei. Din păcate, a fost prea puţin, prea târziu, iar japoneza a avansat în semifinale.

Dacă ar fi obţinut, astăzi, victoria, Claudia Nechita ar fi avut garantată medalia olimpică, deoarece în proba de box se acordă două medalii de bronz.

Extrem de dezamăgită după eşecul la limită în faţa japonezei, Claudia cu greu şi-a găsit cuvintele, în dialog cu Marian Ursescu, trimisul „Gazetei Sporturilor“ , la Tokyo.

Ce a spus Claudia Nechita?

*În momentul acesta, atât am putut, mi-am dorit foarte mult această victorie, dar, din păcate, nu am putut să o obţin. Poate că am vrut prea mult! Cred că, dacă nu era japoneză, aş fi câştigat meciul.

*A avut un mic avantaj, dar nu vreau să dau vina pe arbitri. Data viitoare, am încredere în mine, merg înainte, sunt sigură că locul meu este acolo sus. A fugit, a fugit foarte mult, am încercat tot timpul să mă duc după ea, să o prind, ea ştia, probabil, că asta o să fac. Cum am spus, atât am putut azi.

*Fetele nu plâng niciodată, trebuie să arătăm că suntem puternice. M-am dăruit, nu am simţit nicio lovitură tare de-a ei. Sunt recunoscătoare că am ajuns aici şi, cu siguranţă, Parisul mă aşteaptă (n.r. - gazda JO 2024). Mai sunt trei ani, voi munci să aduc de acolo o medalie.