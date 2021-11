Italia, doar la baraj. Vrea totuşi titlul mondial

Faptul că Italia va trebui să joace 2 meciuri de baraj pentru a ajunge la Mondiale nu pare să-i afecteze încrederea selecţionerului Roberto Mancini, care crede în continuare că Italia poate câştiga titlul mondial. „Ne vom califica la Campionatul Mondial în martie. Şi poate îl vom câştiga. Sunt foarte încrezător. Ne aflăm într-un moment în care ne chinuim să marcăm, chiar dacă avem posesia. Cu Irlanda de Nord, în prima repriză, am fi putut debloca meciul, dar nu am reuşit. Am fi fost mai relaxaţi. Sunt foarte încrezător. Grupul rămâne acelaşi, trebuie doar să ne recuperăm strălucirea”, a spus antrenorul italian pentru Gazzetta dello Sport.