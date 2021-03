Imagini incredibile: Cum arată spatele atletului Alin Firfirică după terapia cu ventuze FOTO

Cel mai bun atlet din ţară în proba de aruncare a discului a câştigat prima medalie de aur din acest an, deşi a concurat cu o ruptură fibrilară la braţul drept.

Sportivul care va reprezenta România la Jocurile Olimpice de la Tokyo are spatele plin de zecile de urme lăsate de ventuzele pe care le-a folosit în procesul de vindecare.

După şase luni de pregătire spartană la Oneşti şi la Arad, Alin Firfirică a participat la primul concurs din acest an, unde şi-a apărat titlul de campion naţional la disc cu o aruncare de 61 de metri.

„E un rezultat decent, ţinând cont de ventuzele pe care le am pe spate şi cum arată spatele meu. În mare, concursul acesta a fost pentru a-mi menţine titlul de campion naţional“, a povestit Alin Firfirică (25 de ani).

În urmă cu trei săptămâni, atletul a suferit o accidentare la braţul drept, dar aceasta nu l-a împiedicat să ocupe primul loc la Campionatul Naţional.

„Am făcut o ruptură fibrilară sub biceps, pe muşchiul brahial şi acest lucru m-a dat în spate, am stat două săptămâni şi jumătate fără să arunc“, a continuat Firfirică.

Pentru a-şi reveni într-un timp atât de scurt, Alin a fost supus unui tratament dur cu ventuze, iar dovada e spatele său.

„Nu mai am un loc liber pe spate, am avut zeci de ventuze puse. Acum sunt mai bine, pot spune că sunt 70 % refăcut. Am urmat şi zece şedinţe cu laser. Mai am nevoie de două injecţii pentru a fi apt 100%. Urmează o pregătire foarte grea, iar pentru a prinde un loc pe podiumul olimpic, aşa cum mi-am propus, am nevoie de un corp sănătos şi să ajung să arunc din nou peste 67 de metri“, a explicat Firfirică.

În ultima perioadă, Alin a mai pus pe el 5 kilograme, dar spune că acesta a fost scopul.

„Am reuşit să ajung la 120 de kilograme şi vreau să mă menţin aici. Am pus pe abdomen puţin ţesut adipos pe care trebuie să-l transform şi să mă menţin la 120 de kilograme“, a afirmat sportivul de 25 de ani.