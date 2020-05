Ilie Năstase, descris de a 5-a soţie de care va divorţa: Cum se comportă fostul sportiv la 73 de ani

Ilie Năstase e, cu siguranţă, printre cei mai mari sportivi din istoria României, de acelaşi nivel cu Hagi, Nadia Comăneci, Simona Halep şi Cristina Neagu.





Doar că, odată cu trecerea anilor, „Nasty“ a rămas consecvent, din două puncte de vedere: a fost împlicat în scandaluri oribile, precum episodul în care le-a înjurat pe componentele echipei de Fed Cup a Marii Britanii, şi în relaţii eşuate pe bandă.





De curând, fostul lider ATP s-a despărţit şi de Ioana Simion (44 de ani), cu care a fost căsătorit un an. Într-un dialog cu cei de la AntenaStars, a 5-a fostă soţie a lui Ilie Năstase l-a descris pe acesta, declaraţiile sale fiind, din păcate, deloc surprinzătoare, confirmând ceea ce se ştia, în mare, despre fostul jucător de tenis.





Ce a spus Ioana Simion?





*Cu Ilie mai vorbesc, dar locuim separat. Ne mai vedem, îl mai ajut cu ce are nevoie, îl duc unde are nevoie. Atât. Atunci când doi oameni nu se mai înţeleg, e normal ca fiecare să meargă pe drumul lui. E mai bine aşa. E decizia mea şi consider că ne prinde bine amândurora acest divorţ.





*Eu am încercat să discut, dar am stat de vorbă o oră cu pereţii. Apoi, soţul meu şi-a pus ochelarii şi mi-a zis să închid uşa. Deşi mi-aş fi dorit să comunice, să-mi dea un răspuns, n-a făcut-o. Din punctul meu de vedere, într-o relaţie, când nu mai există comunicare, încerci, dar dacă nu se poate, asta e. Poate şi trecutul lui e de vină. Are mici traume.





*Tot respectul pentru soţul meu, niciodată nu voi da din casă, voi avea numai cuvinte de laudă la adresa lui. Dar ca la fiecare, ne mai certăm, ne mai jignim. Eu consider că am fost un om corect faţă de el, l-am respectat foarte mult şi îl voi respecta în continuare, indiferent de ce va fi, pentru că a făcut parte din viaţa mea.





*El îşi doreşte [n.r. - să ne împăcăm], dar e prea târziu acum, din punctul meu de vedere. Eu am încercat să-l fac fericit, aşa cum n-a mai fost. Dar aşa a fost să fie, toate au un rost în viaţă. Aş minţi să spun că există iubire, există respect. Voi depune actele de divorţ cât mai curând, deja m-am interesat.