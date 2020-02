Ianis Hagi, arătat cu degetul în Scoţia: Declaraţie dură despre mijlocaşul român

Ianis Hagi are un deja-vu în Scoţia! În luna iulie, în primul său meci de campionat cu Genk, românul a şi dat primul gol, la două minute după intrarea sa pe teren. A fost golul victoriei şi lumea era convinsă că vor mai urma astfel de reuşite.

Ce a urmat însă a fost retrogradarea jucătorului, în mod treptat, pe banca de rezerve, totul culminând cu trimiterea lui Ianis în tribune, înainte de împrumutul său până în vară la Rangers. Ajuns în Scoţia, internaţionalul român a retrăit debutul entuziasmant de campionat pe care îl avusese, în iulie, la Genk. După o repriză de acomodare în confruntarea cu Hibernian, a urmat una în care Ianis Hagi a fost extrem de activ, iar eforturile sale au fost încununtate cu golul victoriei de ziua tatălui său. Românul a şi fost ales „Omul meciului“, iar antrenorul Steven Gerrard şi fanii scoţieni se aşteptau la lucruri şi mai mari din partea lui Ianis.

Doar că, în următoarele două meciuri, 4-1 cu Hamilton în cupă şi 1-2 cu Kilmarnock în campionat, Ianis, deşi titular şi folosit 73, respectiv 83 de minute, n-a arătat mai nimic! Dacă în cupă a avut, totuşi, o şansă de gol şi două pase bune pentru colegul său din atac, Morelos, miercuri seară, în campionat, chiar că a fost „invizibil“. De fapt, Ianis a jucat în nota echipei, adică slab, iar Rangers a „reuşit“ să piardă un meci în care a avut 1-0 la pauză. Un eşec care a şi risipit şansele la titlu, fiindcă liderul Celtic, învingător cu 5-0 în faţa celor de la Herats, s-a dus la zece puncte! Şi chiar dacă Rangers are un meci mai puţin disputat, nimeni nu mai crede în câştigarea primului titlu din 2011 încoace, în primul rând, fiindcă jocul trupei lui Steven Gerrard nu e unul dătător de speranţe.

Inclusiv antrenorul lui Rangers a recunoscut că elevii săi n-au mentalitatea necesară pentru a câştiga un titlu. „Cu Kilmarnock, n-am putut gestiona presiunea în repriza a doua. În prima repriză, am jucat bine, am controlat jocul, dar în partea a doua n-am mai fost o echipă. N-am mai făcut presiune. Poate fi o problemă de mentalitate, voi face o analiză serioasă“, a spus fostul mare jucător al lui Liverpool. Şi a lansat şi o „săgeată“ în direcţia achiziţiilor de iarnă, printre care se numără şi Ianis Hagi: „În pauză de iarnă, am mai adus un jucător, doi şi am crezut că avem mentalitatea necesară, dar ultimele săptămâni îmi arată că m-am înşelat. Eu sunt responsabil, totuşi“.

„Ianis Hagi n-a arătat nimic“

Iar dacă Gerrard n-a dat nume, când s-a arătat dezamăgit de întăririle aduse în iarnă, în schimb, fostul fotbalist Chris Sutton a fost mult mai dur în afirmaţii.

„Ianis Hagi, atât de mult s-a vorbit despre el, şi nici nu l-am văzut în meciul cu Kilmarnock“, a spus Sutton pentru „The Scottish Sun“.

Iar criza de joc, care a scos Rangers din lupta pentru supremaţie pe plan intern, vine într-un moment extrem de prost pentru formaţia din Glasgow. Sâmbătă, urmează duelul cu Livingston din campionat, iar apoi, joi (ora 22.00), „Ibrox Park“ va găzdui meciul tur din 16-imile Ligii Europa cu Braga (Portugalia). Iar dacă Rangers s-a încurcat cu Kilmarnock, locul 7 într-un campionat de 12 echipe, atunci cu Braga se anunţă o partidă infernală, în condiţiile în care lusitanii sunt pe 4 în întrecerea internă şi n-au mai pierdut de la 18 decembrie, de la un 1-2, la limită, cu Benfica!