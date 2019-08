Halep la Rogers Cup: Ce a nemulţumit-o pe Simona în meciul pierdut în primul tur la turneul din Toronto

Cea mai bună jucătoare de tenis a României, Simona Halep. a declarat, în conferinţa de presă de după meciul de dublu pierdut în primul tur la Rogers Cup alături de sportiva canadiană în vârstă de 16 ani Leylah Fernandez, că s-a simţit “un pic bătrână”, a menţionând că tânăra jucătoare a evoluat foarte bine.



“Pentru mine a fost minunat să joc alături de o sportivă foarte tânără şi ea a jucat foarte bine astăzi. Felicitări! Fii pozitivă, ai un viitor frumos înainte. Baftă la următorul turneu şi fii încrezătoare. A fost minunat să joc cu ea şi sper că vom avea multe şanse înainte. A jucat foarte bine astăzi, astfel că nu am niciun sfat legat de tenis. Doar să fie încrezătoare. Are tot ce trebuie pentru a se descurca bine în tenis. Ştie ce face. Este o experienţă bună şi pentru mine. M-am simţit un pic bătrână pe teren, sunt cu zece ani mai în vârstă decât ea, aşa că…”, a spus Halep, afirmaţie la care Fernandez a reacţionat: “Nu eşti bătrână, eşti foarte tânără”.



Fernandez a declarat că a învăţat multe de la Halep. “Mi-a plăcut mult, Simona este o mare campioană, am învăţat multe de la ea. Sunt bucuroasă că am putut juca alături de ea. Eram foarte emoţionată la început, dar m-a calmat. Mi-a spus că orice am de spus să îi spun şi asta m-a ajutat. Sper că vom mai juca împreună”, a afirmat sportiva din Canada.

“Trebuie să învăţ cum am calmat-o. Pentru că am nevoie să mă calmez pe mine însămi uneori”, a reacţionat cu umor Simona Halep.



Perechea Simona Halep/Leylah Fernandez (România/Canada) a fost eliminată, marţi, în primul tur al probei de dublu din cadrul turneului Rogers Cup, de echipa favorită 7, Nicole Melichar/Kveta Peschke (SUA/Cehia), scor 1-6, 6-3, 10-5, într-o oră şi cinci minute.

