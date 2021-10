Halep joacă pe bandă pe final de sezon: Simona a anunţat că va mai participa la un turneu

Simona Halep a jucat extrem de puţin, în acest an, dovadă şi bilanţul ei, în acest moment: 18 victorii, 9 înfrângeri. Din păcate, problemele medicale au scos-o din circuit, o lungă perioadă de timp, şi au afectat-o serios, în clasamentul mondial, după cum „Adevărul“ a scris şi astăzi, aici.

Într-o tentativă de a mai salva, totuşi, acest sezon, Halep tocmai a anunţat că va mai juca într-o întrecere WTA, după Transylvania Open (25-31 octombrie). Potrivit Eurosport, „Simo“ vrea să meargă la Linz, în Austria, acolo unde e înscrisă şi Emma Răducanu (23 WTA).

Ce a spus Simona Halep?

*N-am avut un an bun pentru că patru luni am fost accidentată, am 7-8 turnee, ceea ce e foarte puţin. E normal sa-mi scadă încrederea, dar nu mă refer la joc, mă antrenez foarte bine. Şi meciurile pe care le-am avut au fost foarte bune, dar concentrarea de a sta de la început până la final e partea mai dificilă.

*Sunt mult mai bine de la săptămână la săptămână. Mă bucur că am ocazia să joc câteva turnee anul acesta înainte să fac pregătirea de sfârşit de an. Va fi un bonus orice voi face aici, la Cluj, şi poate săptămâna viitoare, la Linz.