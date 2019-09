Halep, ignorată: Preşedintele Federaţiei de Atletism nu o vede pe Simona portdrapelul României

Simona Halep e, cu siguranţă, cea mai valoroasă sportivă a României la ora actuală, însă, din păcate, atât în 2016, cât şi acum, numele ei a fost implicat într-un subiect mai puţin plăcut.





Concret, în 2016, constănţeanca era în cărţi pentru a fi portdrapelul României la Rio de Janeiro. Imediat, propunerea a fost criticată, ce-i drept cu argumentul că „Simo“ n-are un istoric al participărilor la Jocurile Olimpice, de către gimnastul Marian Drăgulescu.





„Am tot respectul pentru Simona, dar onoarea revine celei care a câştigat cele mai multe medalii pentru România.





Îţi sugerez, Simona, să participi şi tu la Rio 2016 şi să vezi cât de greu se câştigă o medalie pentru România şi, cu siguranţă, vei aprecia mai mult sportivii care au câştigat mai multe medalii la olimpiada, mondiale şi europene.





Aşadar, Halep şi Neagu (n.r. - Cristina Neagu) mai au mult de confirmat pentru a avea asemenea pretenţii! Părerea mea...Scuze dacă am jignit pe cineva dar am impresia că doar două sportive are România, şi nu este aşa!!!“, a scris Drăgulescu pe Facebook la vremea respectivă.





Atunci, portdrapelul României a fost Cătălina Ponor, mai ales că Simona Halep nici n-a făcut deplasarea la Rio de Janeiro de teama virsului Zika.





Florea: „Alin e un băiat frumos şi înalt“





Acum, înainte de JO 2020, Halep şi-a exprimat, în mod clar, dorinţa de a fi portdrapelul României la Tokyo, iar Mihai Covaliu, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR) i-a promis, verbal, că aşa va fi.





Doar că nu toată lumea e de acord cu această variantă. Florin Florea, preşedintele Federaţiei Române de Atletism (FRA), are o altă propunere pe care a şi exprimat-o, în mod public.





„Eu l-aş alege pe Alin Firfirică. De ce nu? E un atlet valoros , un băiat înalt, frumos, bine făcut. Poate să poarte oricând drapelul României“, a spus Florea.





