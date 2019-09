Halep, decizie radicală în privinţa strategiei din 2020. Hotărârea va avea efect doar la turneele de Grand Slam

Decizia Simonei vine pe fodul intenţiei de a reprezenta România la Jocurile Olimpice de la Tokyo la toate cele trei probe: simplu, dublu şi dublu-mixt: „Am în minte să joc la Olimpiadă inclusiv la dublu-mixt. De asta am decis ca la anul să evoluez în toate turneele de Mare Şlem în această probă. Încă nu m-am decis asupra celui cu care voi face pereche. Mă înscrisesem şi la US Open în acest an, dar am luat decizia să mă retrag. Aşa că voi face asta la Australian Open, Roland Garros şi Wimbledon”, a declarat Simona Halep, în cadrul unei conferinţe de presă avută înaintea începerii turneului de la Beijing.



Proba de tenis din cadrul Jocurilor Olimpice va avea loc în perioada 25 iulie - 2 august.



Simona Halep ar fi trebuit să joace împreună cu Horia Tecău în proba de dublu mixt din acest an de la US Open, dar au renunţat înainte de meciul inaugural, după ce ambii jucători au părăsit turenul în fazle incipiente.