Halep şi Cîrstea au surprins la Cincinnati! Decizia luată de cele două jucătoare VIDEO

Simona Halep şi Sorana Cîrstea au surprins la Cincinnati şi au infirmat opiniile referitoare la eventuale tensiuni care ar fi între ele.

În prezenţa antrenorilor Nigel Sears, de partea Soranei, şi Darren Cahill, de partea Simonei Halep, cele două jucătoare s-au antrenat una cu cealalată, iar imaginle au fost postate pe contul de twitter @WTARomania.

Zvonurile privind neînţelegeirle dintre cele două sportive au fost alimentate de o declaraţie controversată a Soranei Cîrstea, în februarie 2019, care a susţinut că nu are o relaţie de prietenie cu Simona Halep, ci una normală, de colege de breaslă.

”Noi ne ştim de la 8 ani şi ne cunoaştem. Dar nu am fost niciodată prietene apropiate. Suntem pur şi simplu colege de breaslă, ca-n orice job: cu unii colegi ai o legătură mai profundă, cu alţii nu. Nici când eram copii nu eram foarte apropiate, pentru că suntem două persoane extrem de diferite. Cu toate astea, respect ceea ce a făcut. Am vorbit întotdeauna extraordinar de frumos despre ea", a fost declaraţia de atunci a Soranei.





În primul tur al turnelui de la Cincinnati, Simona Halep (13 WTA) o va întâlni pe Magda Linette (44 WTA), în timp ce Sorana Cîrstea (44 WTA) va juca împotriva lui Jil Teichmann (65 WTA).