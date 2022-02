Halep, asaltată de întrebări la revenirea în ţară: A explicat eşecul de la Doha, dar şi situaţia antrenorului

Simona Halep a bifat o premieră tristă, în Qatar, fiind eliminată după primul meci disputat pe tabloul unei întreceri WTA, după foarte mult timp, aşa cum „Adevărul“ a explicat aici.

De acum, pentru fosta ocupantă a locului 1 mondial urmează o pauză de aproximativ 10-14 zile. Pentru că, în prima săptămână din luna martie, Halep trebuie să meargă în SUA, pentru cele două mari competiţii care vor avea loc, în această ţară, după cum „Adevărul“ a scris aici.

Astăzi, la revenirea în ţară, Simona a explicat atât înfrângerea de la Doha, dar şi decizia pe care urmează să o ia, în privinţa numirii unui antrenor. Digi Sport , postul care transmite turneul de la Doha, a redat declaraţiile lui Halep de la aerport, însoţite de imagini.

Ce a spus Simona Halep?

*Eu consider că mereu se poate mai mult, aşa gândesc zi de zi. Am jucat destul de slab, nu am simţit prea bine mingea pentru că a fost un vânt puternic, dar şi ea (n.r. - Caroline Garcia) a fost foarte agresivă. Aşa s-a terminat.

*Aş fi fost mai supărată, dar şi acum sunt, trebuie să văd ce pot face împotriva acestor jucătoare, care lovesc foarte puternic. O să joc turneele pe care le joc mereu, am clasament bun încă.

*Tot timpul am spus că antrenorul e foarte important, dar acum nu am un plan, dar, cu siguranţă, o să apară un antrenor, pentru că e greu la acest nivel să fii singură. Nu trebuie să aşteptaţi, nu e un lucru vital. O să vină ziua în care îmi iau antrenor, vreau să-l aleg pe feeling. Darren (n.r. - Darren Cahill) are o jucătoare acum (n.r. - Amanda Anisimova), nu se pune problema să lucrez cu el.