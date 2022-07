Gigi Becali, îngrozit: Cum e catalogată echipa sa după primul meci oficial al sezonului

Semne rele are sezonul pentru forţele campionatului! CFR Cluj, câştigătoarea titlului în ultimele cinci sezoane, s-a făcut deja de râs în Europa, iar FCSB „tremură“ serios, înaintea debutului în turul II preliminar din Conference League.

Duminică, pe „Arena Naţională“, încurajată de 19.000 de oameni, vicecampioana s-a chinuit pentru o remiză cu nou-promovata „U“ Cluj: 1-1. Dacă foarte mulţi dintre cei care au văzut partida s-au arătat impresionaţi de prestaţia formaţiei vizitatoare, Mihai Stoica a avut altă părere, atunci când a analizat meciul pentru Orange Sport.

„E inexplicabil ca o echipă de fotbal care are pretenţii să arate aşa. Am văzut meciul lui CFR, am văzut Craiova. Noi am arătat sub orice critică, mult mai rău decât adversarele noastre! O să vedeţi U Cluj mai departe... Au făcut un meci bun, pentru că am fost noi sub orice critică. Avem jucători care nu sunt de nivelul ăsta“, a fost declaraţia şocantă a lui Stoica, de obicei, un tip care se fereşte să atace echipa, spre deosebire de patronul Gigi Becali.

Dragomir: „Nu iau titlul nici anul acesta“

Prestaţia FCSB-ului l-a surprins, în mod neplăcut, şi pe Dumitru Dragomir (foto), fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal.

„FCSB şi-a arătat slăbiciunile şi U Cluj putea să câştige. Să ştiţi că aşezarea tactică a lui U Cluj a făcut ca meciul să decurgă aşa. Lincar e un antrenor de mare viitor! Au făcut dublaj în permanenţă, au aglomerat în permanenţă. Mi-au plăcut mult, au alergat, au făcut pressing cu trei oameni. Nu apărarea e problema la FCSB, ci mijlocul. În afara celor 2-3 înaintaşi, n-are pe nimeni care să construiască. Are câţiva care aleargă, dar nu fac marcaj, nu fac pressing. E o echipă de jucători talentaţi, care nu ies în evidenţă. Nici Octavian Popescu n-are cum să joace, dacă mijlocul strică toate mingile. Mă tem că FCSB nu ia nici anul acesta campionatul“, a spus Dragomir.

Acesta s-a arătat dezamăgit şi de fundaşul Joyskim Dawa (26 de ani), singurul remarcat de patronul Gigi Becali după remiza de duminică. „Fundaşul central adus de la Botoşani nu e rău, chiar dacă loveşte prost mingea. Cu stângul nu dă deloc, cu dreptul dă prost. Dar dă binişor cu capul, aleargă bine. E destrăbălat aşa. Nu ştiu câţi ani are, dar ar putea să mai crească în valoare“, a declarat fostul preşedinte LPF, la GSP Live.

La fel a vorbit şi fostul selecţioner, Victor Piţurcă (foto), ieri, la Pro Arena, când a fost chestionat despre şansele FCSB-ului la titlu, în acest sezon: „E dificil pentru că ştim cu toţii că echipa nu e făcută de antrenor, deja ei pleacă cu un minus foarte, foarte mare“.

2015 e anul în care FCSB a câştigat ultima dată titlul. De atunci, echipa are şase clasări pe locul 2 şi o clasare pe 5, în sezonul 2019-2020.

Liga I, sezonul 2022-2023, etapa I

Vineri: Hermannstadt – CS Mioveni 3-0

Vineri: CS U Craiova – Sepsi 2-2

Sâmbătă: FC Argeş – UTA 2-0

Sâmbătă: CFR Cluj – Rapid 1-0

Duminică: Farul Constanţa - „U“ Craiova 2-1

Duminică: FCSB - „U“ Cluj 1-1

Luni: Botoşani – Chindia 3-2

Luni: Petrolul Ploieşti – Voluntari 0-1