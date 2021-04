Germania, desfiinţată după eşecul istoric cu Macedonia de Nord: „Nu merităm să mergem la turneul final!“

Macedonia de Nord, formaţia care părăsea, săptămâna trecută, Arena Naţională cu capul plecat, fiind învinsă de tricolori, 3-2, a reuşit una dintre cele mai mari surprize ale preliminariilor. Miercuri seară, macedonenii au învins Germania, selecţionată care nu mai pierduse în ultimele 35 de meciuri jucate în calificările pentru turneele finale ale întrecerii supreme.

Rezultatul de la Duisburg era greu de anticipat, în condiţiile în care nemţii lăsaseră impresia că s-au distrat în precedentele două partide. Astfel, Germania venea după victorii fără gol primit, 3-0 cu Islanda şi 1-0 cu România, însă scorul meciului de la Bucureşti poate fi considerat unul mincinos, acesta datorându-se în mare măsură prestaţiei excelente a portarului Niţă.

După meciul cu Macedonia, selecţionerului Joachim Low (foto) i-a fost foarte greu să găsească explicaţii. „Dezamăgirea este enormă. Nu ne putem învinui decât pe noi înşine. Este dificil să facem o analiză la cald, dar am fost obosiţi, ne-a lipsit prospeţimea, am fost lenţi în atac şi nu am găsit mijloacele de a pune probleme adversarului nostrum“, a declarat tehnicianul.

În schimb, antrenorul oaspeţilor, Igor Angelovski, nu s-a zgârcit în a folosi cuvinte mari pentru a-şi exprima bucuria. „Băieţii au făcut din nou mândră o naţiune, de data aceasta după un meci împotriva unei echipe cvadruplă campioană mondială şi de trei ori campioană europeană. Băieţii noştri sunt eroi. Sunt foarte fericit să lucrez cu astfel de jucători. E o victorie pentru întreaga noastră naţiune“, a spus Angelovski.

Nici presa din Macedonia nu s-a sfiit să îşi ridice în slăvi favoriţii „Naţionala a sărbătorit în stil mare victoria împotriva Germaniei, adusă de golul căpitanului Goran Pandev şi al lui Elif Elmas. Echipa lui Igor Angelovski a jucat disciplinat şi cu încredere, fără să îi lase pe adversari să domine terenul. Această victorie istorică este preludiul perfect pentru Campionatul European din iunie. Am demonstrat că fotbalul nu este un sport în care câştigă mereu germanii”, au scris cei de la „Nova Makedonja“.

"Performanţa lamentabilă!"

Toată presa germană, citată de news.ro, a criticat dur echipa naţională, învinsă, cu 2-1, miercuri seară, la Duisburg, de Macedonia de Nord. "Da, Macedonia de Nord, un pitic din fotbal, locul 65 în clasamentul FIFA, cu doar patru jucători care evoluează în cele mai bune ligi europene”, a scris Bild, evocând o "performanţa lamentabilă" a echipei germane. După o astfel de "ruşine istorică", "nu merită să mergem la turneul final", a continuat cel mai citit cotidian din ţară. Pentru Kicker, formaţiei i-a lipsit totul şi Germania "a pierdut în mod logic". Die Welt a estimat drept meritat succesul macedonenilor, împotriva unei echipe care a fost "incapabilă să-şi creeze ocazii, mai ales în a doua repriză". Frankfurter Allgemeine Zeitung chiar estimează că penaltiul acordat lui Leroy Sane a fost la limită şi regretă marea ocazie ratată de nou-intratul Timo Werner ('80). "Echipa germană a crezut că a revenit pe drumul cel bun, dar optimismul face loc unei mari doze de frustrare ", a conchis Frankfurter Allgemeine Zeitung, cu referire la seria întreruptă de 17 victorii consecutive în preliminariile Cupei Mondiale (prima înfrângere a lui Low în 33 de meciuri de calificare pentru această competiţie).

Eşecul de miercuri seară a fost abia al doilea înregistrat de Germania în calificările pentru Campionatul Mondial din 1985 încoace, iar ultima înfrângere în această fază a competiţiei a fost în urmă cu 20 de ani (1-5 cu Anglia, la 1 septembrie 2001, într-un meci tot pe teren propriu).