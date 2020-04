FOTO Fascinanta poveste a sportivei cu 27 de animale de companie: Are nu mai puţin de 18 pisici!

Numeroasele cantonamente, dar şi acum perioada de izolare, trec mai uşor pentru Andreea Panţuroiu. Atleta împarte camera de hotel cu un iepure de companie pe nume Rică.

„Cantonamentele sunt mai frumoase cu Rică. Când am un antrenament mai greu şi vin obosită, ştiu că am o metodă de relaxare în cameră şi asta mă înveseleşte. E adorat de toată lumea, n-ai cum altfel, dacă te uiţi la el. E irezistibil. Acum trei ani, m-am hotărât să-mi iau şi un iepuraş de companie. Sunt o persoană foarte responsabilă şi grijulie, ştiam că o să pot să am grijă de el. La competiţii, când nu pot să-l iau cu mine, îl las la prieteni. L-aş lua pe Rică la Tokyo (n.r. - la Jocurile Olimpice), o să-i fac paşaport, dar mi-e cam frică să nu mi-l mănânce cineva pe acolo. Cred că o să-l las acasă. De la Tokyo probabil o să-i aduc ceva crănţănele, ceva specific, o să mă interesez“, a spus Andreea pentru Sportsnet Group.

Are 18 pisici, 8 câini şi un iepure

Andreea Panţuroiu are nu mai puţin de 27 de animale de companie. Pe multe dintre ele le-a găsit pe stradă şi le-a luat acasă.

„Animalele sunt o nebunie de-ale mele, încă de când eram mică. Nu ştiu de unde am moştenit-o. Animale am multe, dar sunt în mai multe locuri. Acasă am un căţel şi un pisic, la mătuşa mea avem 14 pisici şi 6 căţei, la tatăl meu mai am 3 pisicuţe şi încă un căţel. De foarte multe ori, le-am găsit şi le-am luat acasă, în felul ăsta le-am strâns. Mătuşa mea îmi spunea să le aduc, că unde sunt 13 mai încape şi al 14-lea. Pasiunea pentru animale şi pasiunea pentru atletism se împacă foarte bine. Ambele te învaţă să fii responsabil. Pot să-mi imaginez viaţa fără atletism, dar nu pot să mi-o imaginez fără animale“, a adăugat Andreea Panţuroiu, campioană europeană de tineret la triplusalt.