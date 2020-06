Fotbal virusat: Anamaria Prodan a preluat 50% din clubul Hermannstadt pe o sumă derizorie

Iar clubul oamenilor dubioşi, ca să folosim un termen elegant, din fotbalul românesc tocmai a cooptat un nou membru: Anamaria Prodan (47 de ani). Numită „sexy impresara“ de o parte a presei, soţia lui Laurenţiu Reghecampf a devenit, de miercuri seară, coproprietar la Hermannstadt, alături de Claudiu Rotar. Potrivit informaţiilor furnizate de Antenasport, Anamaria Prodan a plătit un milion de euro pentru 50% din acţiunile echipei aflate pe locul 3 din 8 în play-out.





Sibienii au fost la un pas să rateze primirea licenţei de Liga I pentru sezonul viitor, având restanţe financiare mari. Problema a fost rezolvată pe ultima sută de metri şi s-a spus că banii necesari pentru achitarea datoriilor ar fi venit din partea Anamariei Prodan. Cert e că aceasta face parte acum, în mod oficial, din organigrama clubului şi, după cum a explicat la Digi Sport, a implicat-o în acest proiect şi pe fiica sa.





Ce a spus Anamaria Prodan?





*Vreau să lupt pentru primele şase locuri în Liga 1. Intru să fac performanţă, vreau să se întâmple asta.





*Am o prietenie aparte cu Claudiu (n.r. - Claudiu Rotar, patron Hermannstadt). Am stat de vorbă pe termen lung şi am decis să intrăm în proiectul acesta şi să facem ceva frumos.





*Oraşul merită, e superb. Stadionul va arăta frumos, sper să fie un succes. Fata mea, de 21 de ani, va fi numărul 1, iar eu o voi ajuta. Va fi cea mai tânără conducătoare din fotbalul românesc.





*Hermannstadt nu va duce lipsă de nimic. Va fi o echipă la fel ca cele din străinătate. Jucătorii nu vor avea lipsuri.





*Nu trebuie să se teamă pentru postul său (n.r. - antrenor Vasile Miriuţă). Important acum e să rămânem în prima divizie, ne concentrăm eforturile pentru asta. Cunosc jucătorii, pe mulţi îi impresariez, iar la vară vom renegocia contractele. Deocamdată, nu mi-l permit pe Laurenţiu Reghecampf (n.r. - pentru postul de antrenor).





*Voi continua să fac asta (n.r. - meseria de impresar) până o să îmbătrânesc. Am jucători de vândut şi cariere de construit. La Hermannstadt, prioritatea va fi atragerea sponsorilor.





*Am stat deja de vorbă cu mai multe companii care vor să se asocieze cu noi.