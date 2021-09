Filip: Kovacs şi-a bătut joc de suporteri. Am vrut o explicaţie după eliminare, dar nu am primit-o, el e arogant

"A văzut un stadion, o ţară întreagă. Nu am venit să critic arbutrajul. Şi-a bătut joc de familii, de suporteri, nu meritam. Poate galben pentru intenţie, dar nu roşu. VAR-ul e cea mai bună soluţie. Îmi cer scuze pe această cale că mi-am lăsat coechipierii în 10, am stat pe teren 3 minute, voiam o explicaţie, dar nu am primit, nu a vrut să vorbească, ştie toată lumea că e arogant. Aroganţa şi felul în care ne tratează,...probabil voi lua două etape, ce mai scrie el în raport...că na..e Istvan. Îi doresc sănătate. Şi la Mioveni am vrut să fac un fault şi mi-a zis să nu fac şi am luat gol. Mă doare, muncim, ştim cu toţii ce situaţie grea este la echipă. În această seară şi-a bătut joc de noi. Campionatul este lung, băieţii care au venit, vor face o echipă bună. Steaua e o echipă de valoare, e greu când joci 10 la 11. 11 la 11 altul era rezultatul", a declarat Filip la televiziunile care transmit Liga I.

Formaţia FCSB a învins, duminică seară, pe Arena Naţională, cu scorul de 6-0 (4-0), echipa Dinamo, într-un meci din etapa a opta a Ligii 1, arbitrat de Istvan Kovacs.

Golurile au fost marcate de Keşeru ’26, Octavian Popescu ’42, Vinicius ‘45+2, Cordea ‘45+7 (penalti), V. Gheorghe ’55 şi Grigore ’67 (autogol).

În minutul 37, de la Dinamo a fost eliminat Steliano Filip pentru o intervenţie la Valentin Gheorghe.