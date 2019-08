FCSB - Guimaraes: Portughezii îl fac praf pe Becali! „Nu ştie nimic despre fotbal“. Atac teribil din partea foştilor jucători

Trupa finanţată de Gigi Becali a întâlnit, joi seară, Guimaraes, în turul play-off-ului Ligii Europa. Partida a fost prefaţată în presa portugheză de articole în care foştii fotbalişti ai FCSB-ului l-au făcut praf pe latifundiarul din Pipera.

„Becali nu ştie nimic despre fotbal şi a avut o ieşire necontrolată. Clubul avea oferte pentru mine de la Betis şi de la Sevilla, dar n-a vrut să mă lase să plec. Spunea lucruri care să mă provoace, deşi ştia că eu îmi doresc să plec. I-am auzit declaraţiile în timp ce eram la interviuri şi am spus că, dacă a zis asta la TV, voi pleca de a doua zi. Mi-am petrecut noaptea făcându-mi bagajele, mi-am sunat antrenorul şi apoi am luat primul zbor spre Portugalia. Agentul meu a rezolvat, ulterior, rezilierea contractului cu ei“, a povestit Carlos, fostul portar al roş-albaştrilor din perioada 2006-2007.

Ajuns acum la 39 de ani, Carlos şi-a încheiat interviul în „O’Jogo“ pe un ton dur: „Becali crede că stăpâneşte lumea. În fiecare final de săptămână jignea jucătorii. Până şi finul său, Mirel Rădoi, îi pica drept victimă“.

Felipe Teixeira: „E ruşinos ce se întâmplă“

Retras din fotbal în această vară, după ce FCSB nu i-a oferit prelungirea contractului, Felipe Teixeria (38 de ani) nu l-a pus pe Becali la zid pentru comportamentul său, ci a lăsat de înţeles că FCSB a decăzut din cauza managementului acestuia.

„E ruşinos ceea ce se întâmplă. E o asistenţă dezamăgitoare la multe meciuri. E rău pentru Steaua (n.r. - FCSB), pentru România şi pentru fani. Au încetat să mai urmărească echipa, dar nu văd să fie foarte implicaţi nici în privinţa echipei din Liga a 4-a. Justiţia a decis ca Becali să piardă numele, marca şi palmaresul. Există o divizare şi foarte multe controverse, dar când am jucat acolo, am simţit că echipa era aceeaşi. Jucătorii simt istoria şi greutatea tricoului pe care îl poartă, dar când venea momentul meciurilor se simţea că e ceva diferit. În mod normal, Steaua aducea 30.000-40.000 de fani la stadion. Astăzi, sunt meciuri şi cu 3.000 sau 4.000. Am jucat într-un meci când au fost chiar 1.500. Oamenii mai vin doar la meciuri foarte importante pentru a vedea fotbal. Poate că unii nici nu sunt suporteri, ci doar cetăţeni ai Bucureştiului“, a povestit Teixeira pentru „A Bola“.

El e patronul clubului, face cum vrea el, dar părerea mea e că n-are cum să ajungă să facă performanţă în felul acesta. N-ai cum. Nu e sănătos pentru fotbal, nu e bine pentru fotbalul românesc. Felipe Teixeira pentru Telekom Sport

