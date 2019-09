EXCLUSIV Ianis Hagi, marginalizat în Belgia: Ladislau Boloni a explicat de ce fiul „Regelui“ nu joacă la Genk

Ianis Hagi e, fără îndoială, cel mai intens mediatizat tânăr fotbalist român din ultimii ani! E suficient să parcurgem presa de acum câteva luni, după Campionatul European U-21, pentru a vedea ce „oferte“ s-au vehiculat pentru fiul lui Gheorghe Hagi.

De asemenea, tot la Euro 2019, comentatorii TVR, pentru a-i face pe plac lui Gheorghe Hagi, l-au lăudat excesiv, aproape ruşinos, pe fiul acestuia la fiecare meci al naţionalei de tineret. Din păcate însă, realitatea e următoarea: atunci când nu e legitimat la Viitorul, Ianis nu prinde primul „11“ fie că e la Fiorentina, fie că e la Genk.

Acum, după 7 etape din campionatul belgian, fiul lui Gheorghe Hagi are nişte cifre care vorbesc de la sine:

*4 apariţii în campionat. O dată a fost titular, de trei ori a intrat de pe bancă.

*A adunat, per total, 142 de minute în campionat în tricoul celor de la Genk.

*Are un gol şi o pasă de gol în apariţiile sale în prima ligă belgiană.

*În ultimele patru runde a fost folosit doar 23 de minute.

La mijlocul acestei săptămâni, Ladislau Boloni a acordat un amplu interviu pentru „Adevărul“ în care a explicat, printre altele, de ce misiunea lui Ianis Hagi la Genk se anunţă a fi una extrem de dificilă.

Ce a spus Boloni?

Eu n-am stat să-i urmăresc meciurile, dar am văzut nişte secvenţe cu el. Într-adevăr, când pune piciorul pe minge, poate fi decisiv. Dar are concurenţă mare la Genk! Acolo, pe postul lui, a fost transferat cel mai bun om de la Plzen (n.r. – slovacul Patrik Hrošovský). O să aibă de furcă Hagi! Adaptarea lui va necesita timp. În puţinele apariţii pe care le-a avut, a făcut şi lucruri bune. Dar mai are o problemă. Ianis a fost adus pentru a-l înlocui pe Malinovskiy, plecat la Atalanta. Ucraineanul era liderul celor de la Genk şi un jucător extrem de respectat de public şi de colegi. De aceea, misiunea lui Hagi e cu atât mai dificilă.

