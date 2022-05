Exagerare şi acuzaţii de trădare: Cum a luat amploare scandalul de la hochei, pornit de la informaţii false

„Jurnalismul de haită“ e un termen care defineşte perfect ce se întâmplă, astăzi, în mass-media. Pentru că, în era internetului, ştirile circulă cu o viteză uluitoare şi o ştire-bombă se viralizează, fără să fie verificată.

Aşa s-a întâmplat şi cu subiectul hocheiştilor de la naţionala României. Despre care s-a spus, într-o primă fază, că au cântat imnul Ţinutului Secuiesc, înaintea meciului de la Mondiale, cu Ungaria (pierdut cu 2-4, duminică, la Ljubljana, Slovenia). De fapt, lucrurile au stat cu totul altfel: după meci, aşa cum se obişnuieşte la hochei, s-a cântat imnul învingătoarei. Cum Ungaria a câştigat meciul, s-a intonat imnul acestei ţări, iar apoi imnul Ţinutului Secuiesc. La care au rămas pe gheaţă şi jucătorii români, mai puţin trei: Cătălin Berdilă, Mircea Constantin şi Roberto Gliga.

De aici a pornit un întreg scandal, în care fiecare a căutat să câştige ceva. Politicienii, în stilul lor caracteristic, au comentat pe larg subiectul, în goana lor după imagine. Iar, la nivelul Federaţiei Române de Hochei, a început un război al declaraţiilor, în care oficialii s-au contrazis şi s-au lansat în acuze grave la adresa jucătorilor.

Preşedintele federaţiei vede un complot

Primul care a comentat subiectul dinspre FRH a fost chiar preşedintele Alexandru Hălăucă (foto). Care, nefiind prezent la Ljubljana, s-a aflat în imposibilitatea de a lămuri subiectul, în totalitate.

„Eu nu am fost acolo, dar am urmărit meciurile şi ştiu ce s-a întâmplat. Iniţial, la staţia de amplificare s-a pus imnul Ungariei şi s-a ridicat drapelul Ungariei. Aşa se procedează, se cântă imnul echipei câştigătoare. Nu ştiu dacă jucătorii au cântat şi imnul Ungariei, dar ştiu că mulţi au rămas pe gheaţă şi au cântat imnul Ţinutului Secuiesc. Biroul Federal va lua măsurile care se i mpun, Cazul va ajunge şi la Comisia de Disciplină a federaţiei“, a spus Hălăucă pentru mpun, Cazul va ajunge şi la Comisia de Disciplină a federaţiei“, a spus Hălăucă pentru gsp.ro.

Doar că acesta a avut şi o explicaţie pentru amploarea luată de scandal, cu exagerările aferente: „Din partea celor din aşa-zisul Ţinut Secuiesc, se încearcă destabilizarea echipei naţionale. În august, vom avea alegeri şi, probabil, că vor să pună pe cineva din acea zonă“.

Secretarul general, declaraţii şocante

Spre deosebire de preşedintele Hălăucă, care a căutat să lămurească ce s-a întâmpat la Ljubljana, Alexandru Nistor, secretarul general al FRH, a mutat discuţia în zona unei trădări naţionale, pozându-se într-un mare patriot!

„E inadmisibil ce s-a întâmplat. Sportivii de etnie maghiară n-au vrut, practic, să joace, patinau în gol, dădeau cu crosa pe lângă adversari. Puteam să intrăm în prima grupă, dar ei s-au întors împotriva ţării pe care o reprezintă. Au făcut figuraţie, să fim serioşi. N-au jucat cu inima pentru România, ci pentru Ungaria! Ştiu că sunt acuzaţii grave, dar aşa s-a văzut. Au fost născuţi şi crescuţi de o ţară, România, iar ei au trădat. Păstrând proporţiile, e ca la război, au întors armele împotriva ţării lor“, a spus Nistor pentru prosport.ro.

Apare o întrebare logică: dacă secretarul general al Federaţiei de Hochei are această părere despre jucătorii naţionalei, de ce ea n-a fost exprimată înaintea Mondialului?

Cert e că oficialul FRH a căutat şi el să-şi facă imagine după acest scandal. Şi s-a folosit de prilej pentru a-l ataca pe actualului ministru al Mediului, Tanczos Barna, din cauza căruia a plecat de la Federaţia de Hochei, în 2009. Atacul lui Nistor a venit după ce deputatul Dan Tanasă (AUR) a susţinut că, duminică, Barna a stat în galeria Ungariei, la Ljubljana!