Emma Răducanu, rezultate tot mai slabe, contracte tot mai mari: A semnat cu Porsche şi ia o sumă ameţitoare

Simona Halep (30 de ani, 19 WTA) e pe cale să treacă pe locul 3 în clasamentul all-time al câştigurilor din tenis, însă, după cum „Adevărul“ a explicat aici, constănţeanca nu şi-a îndeplinit pe deplin potenţialul financiar.

Iar această realitate se confirmă acum, când vedem cum curg contractele de publicitate pentru Emma Răducanu (19 ani, 13 WTA), campioana en-titre de la US Open. În ciuda performanţei formidabile de la New York, britanica, născută în Canada dintr-o mamă chinezoaică şi un tată român, e asaltată de sponsori, nu datorită rezultatelor sale de acum, ci pentru că are un potenţial colosal de marketing.

Tocmai de aceea, pe rând, a devenit imaginea Vodafone, Dior, Tiffany & Co, British Airways şi Evian. Înaintea triumfului de la US Open 2021, avea înţelegeri şi cu Nike şi Wilson.

Acum, potrivit presei britanice, Răducanu a semnat şi cu Porsche şi veniturile ei din publicitate depăşesc deja 10 milioane de lire sterline pe an!

Potrivit „Daily Mail“, citat de Eurosport , la Emma nici nu prea contează, în acest moment, rezultatele ei din tenis!

„E exact femeia pe care şi-o doresc (n.r. - companiile mari): de succes, normală şi un model pentru tineri. Ea e literalmente alegerea perfectă. Experţii spun că e extrem de «marketabilă» pentru că e britanică, are imaginea potrivită şi vorbeşte fluent mandarina, ceva care e excepţional de important în Orientul Îndepărtat şi foarte util pentru organizaţiile mari“, au scris, de curând, jurnaliştii de la „Daily Mail“, după ce Răducanu a semnat cu Vodafone.

„Abonată“ la înfrângeri pe teren

Deşi e „campioană“ la contracte de publicitate, în circuitul WTA, Emma Răducanu nu prea mai bate pe nimeni. „Adevărul“ a prezentat, recent, bilanţul ei sportiv de după victoria de la US Open 2021:

*În 11 apariţii pe teren, după finala de la Flushing Meadows, britanica a adunat 4 victorii şi 7 înfrângeri!





*Mai mult, în patru turnee, la Indian Wells 2021, Linz 2021, Sydney 2022 şi Guadalajara 2022, Răducanu a părăsit competiţia după primul meci disputat!

*De fapt, cel mai bun rezultat al Emmei după câştigarea US Open a venit, la Cluj, la Transylvania Open, unde a atins faza sferturilor. Vorbim însă despre o competiţie mică, de categoria WTA 250.

