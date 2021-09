Emma Răducanu, câştigătoarea US Open: Este un vis. A fost o muncă de echipă

"Din start am ştiut că va fi un joc extrem de dificil. Leylah (Fernandez) a jucat un tenis incredibil. A trebuit să joc la maxim. A fost o luptă mare. Sunt foarte mândră de ce am realizat. Este un vis absolut. Întotdeauna îţi închipui cum te duci să îmbrăţişezi pe toată lumea. Faptul că acest lucru se întâmplă în realitate ... Sunt foarte recunoscătoare tuturor oamenilor care m-au ajutat, echipei mele, LTA, tuturor oamenilor care m-au susţinut în timpul acestei aventuri. A fost într-adevăr un efort de echipă, nu am câştigat de una singură", a spus ea.







Ea spune că a discutat cu tatăl ei, care i-a spus că este mai puternică decât credea. "Cred că cea mai mare realizare a mea este modul în care am reuşit să nu mă gândesc la nimic altceva decât la planul meu de joc. În rest, am lăsat totul deoparte complet pentru a mă concentra asupra a ceea ce trebuia să fac. De asta sunt cea mai mândră. Aceasta este o mare parte din ceea ce mi-a permis să câştig acest titlu.Am vorbit cu părinţii mei. Nu vorbim prea mult despre tenis împreună. În aceste momente, ei vor mai ales să ştie cum sunt. Mi-aş fi dorit să fie aici pentru a sărbători împreună, dar mă privesc de acasă şi sunt mândri. Tatăl meu mi-a spus: „Eşti chiar mai puternică decât credea tatăl tău.” M-a liniştit (zâmbi). Este foarte greu de mulţumit. Astăzi (sâmbătă) am reuşit. După joc, am făcut un duş, am făcut aceeaşi rutină ca de obicei. Nici nu ştiu când voi merge acasă. Habar n-am ce să fac mâine (duminică). Încerc să profit de moment. Acum nu este momentul să ne gândim la viitor, să planificăm ceva, să facem orice programare ... Nu ştiu. Şi nu-mi pasă. Profit de viaţă".





Jucătoarea britanică Emma Răducanu, 18 ani, locul 150 WTA, venită din calificări, a câştigat, sâmbătă, turneul US Open, învingând în finală o sportivă la fel de tânără, canadiana Leylah Fernandez, 19 ani, locul 73 WTA. Ca urmare a performanţei de la US Open, britanica va urca pe locul 23 WTA.





Răducanu s-a născut la 13 noiembrie 2002, iar Fernandez la 6 septembrie 2002.

Britanica s-a impus în ultimul act cu scorul de 6-4, 6-3, într-o oră şi 51 de minute.





Răducanu, sportivă cu tată român şi mamă chinezoaică, nu a pierdut niciun set tot turneul.





Emma Răducanu a devenit prima jucătoare din Marea Britanie câştigătoare a unui grand slam după Virginia Wade, în 1977, la Wimbledon. În plus, ea este prima sportivă din Era Open care câştigă un grand slam venind din calificări.





A fost pentru prima dată în Era Open, atât la masculin, cât şi la minin, când în ultimul act al unui grand slam s-au întâlnit două jucătoare care nu sunt favorite.





De asemenea, pentru prima dată după 1999 în ultimul act s-au întâlnit două adolescente la un grand slam. În acel an, americanca Serena Williams, o învingea, tot în finala US Open, pe elveţianca Martina Hingis, cu 6-3, 7-6 (4).





În urmă cu treisprezece săptămâni, Emma Răducanu era locul 366, iar US Open este al patrulea turneu la care a participat în circuitul WTA. Ea nu se confruntase niciodată cu o jucătoare din Top 40 înainte de a o întâlni pe Belinda Bencic, în sferturile de finală.





Câştigătoarea turneului va primi 2,5 milioane de dolari şi 2.000 de puncte WTA, iar finalista, 1,25 de milioane de dolari şi 1.300 de puncte WTA.