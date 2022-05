Dusan Uhrin, după retrogradarea lui Dinamo: Nu ştiu ce aş fi putut face mai mult

"Este o situaţie incredibilă şi pentru mine. Sunt atât de trist de ceea ce s-a întâmplat, pentru că am crezut că vom reuşi să trecem de baraj şi vom păstra Dinamo în Liga I. Dar s-a întâmplat... Cred că acum conducerea lui Dinamo trebuie să se gândească ce va fi în viitor. Dacă schimbi într-un an 55 de jucători şi patru antrenori este imposibil să te gândeşti la viitor. Dacă e să vorbesc numai despre aceste două meciuri, am pierdut prima repriză la Cluj şi nu am putut reveni. Este prea puţin să marchezi un gol în două meciuri. Sunt atât de trist încât nu pot analiza mai mult (n.r. - meciurile de baraj). Nu ştiu ce aş fi putut face mai mult. Poate, dacă revăd meciul, aş fi schimbat ceva, dar nu ştiu. Nu sunt mândru de cea ce am realizat, pentru că am retrogradat. Dar aş fi luat aceeaşi decizie (n.r. - de a prelua echipa), pentru că am vrut să ajut Dinamo. Am vrut să ajut, dar nu am reuşit. Nu vreau să vorbesc despre ce am greşit. Este şi vina mea, este adevărat. Atmosfera este urâtă în vestiar, am vorbit cu jucătorii, dar rămâne între noi. (n.r. - ce se va întâmpla cu clubul) Nu este o întrebare pentru mine cea despre viitorul lui Dinamo. (n.r. - dacă este cea mai rea experienţă ca antrenor) Nu vreau să vorbesc despre asta, nu trebuie să vorbesc despre lucrurile interne de la Dinamo, am antrenat 25 de ani şi nu am fost niciodată într-o situaţie atât de rea. (n.r. - dacă va rămâne) Nu am contract pentru sezonul viitor, am vrut să ţin echipa Dinamo în prima ligă, nimeni nu a vorbit cu mine despre aşa ceva, dacă să rămân în cazul în care echipa retrogradează", a declarat Uhrin, la microfonul televiziunilor care au transmis barajul.





Formaţia Dinamo a retrogradat, duminică, în Liga a 2-a Casa Pariurilor, după ce a pierdut barajul cu Universitatea Cluj, scor general 1-3, după 0-2 în tur şi scor 1-1 în retur. Dinamoviştii vor evolua în eşalonul secund pentru prima dată de la înfiinţarea clubului, în 1948. Clujenii revin în primul eşalon după şapte ani.





Duminică, pe stadionul Dinamo, au marcat Tescan ’17 pentru clujeni şi Morar ’20 pentru dinamovişti.