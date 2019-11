Dusan Uhrin, mândru de Dinamo. Alb-roşii sunt la două victorii de play-off

„Prima repriză am jucat bine, am avut două ocazii mari. În repriza a doua, a început să ne fie frică de rezultat. Ştim că CFR e o echipă bună şi nu am vrut să pierdem. Asta a fost important pentru noi. Sper ca data viitoare să jucăm mai bine. Arlauskis a apărat la fel de bine ca în Europa League. A fost greu să îl învingem. (...)

Mai avem multe meciuri până la final. Trebuie să aducem echipa sus. Trebuie să ne concentrăm să ducem echipa şi mai sus. Avem un spirit bun. Cei de la CFR nu au reuşit să marcheze, asta e important”, a fost declaraţia lui Dusan Uhrin, potrivit DigiSport.

După acest rezultat, Dinamo se află la cinci puncte în spatele lui Gaz Metan Mediaş, echipa care ocupă ultimul loc de play-off.