Djokovici a recunoscut că a jucat mahmur un meci oficial de tenis!

Djokovici şi Şarapova, amici din perioada în care ambii filmau reclame pentru aceeaşi firmă producătoare de rachete de tenis, au decis să depene împreună amintiri în timpul carantinei. Liderul mondial din tenisul masculin a povestit un episod ciudat din cariera sa, consumat la scurt timp după primul său triumf la Wimbledon.

"Era un meci de Cupa Davis, jucat în Suedia. Nu am crezut că voi juca în acel weekend. Conduceam cu 2-0 după primele meciuri de vineri, aşa că am petrecut destul de mult în acea noapte. Sâmbătă, spre surprinderea mea, am intrat pe teren. Să spunem doar atât: nu vedeam chiar perfect mingea", a povestit Novak Djokovic, în discuţia cu Maria Şarapova. Victor Troicki şi Janko Tipsarevici au adus primele două puncte Serbiei, iar după rateul de la dublu al cuplului Djokovici / Zimonjici, Tipsarevici a închis disputa în favoarea echipei oaspete.



Şarapova: „Atunci te-ai comportat ca un fan“

Maria Şarapova a povestit şi ea un episod amuzant în dialogul cu Nole. Rusoaica făcuse pereche cu Djokovici la un meci demonstrativ de dublu mixt, la Indian Wells, iar sârbul îi spusese înainte să intre pe teren că, dacă vor câştiga, vor ieşi împreună la cină: „Nu credeam că vorbeşti serios, dar ne-am trezit la un restaurant japonez. Ai venit cu un aparat foto vechi, cred că era un Kodak, şi i-ai cerut chelnerului să ne facă o fotografie. Te-ai comportat precum un fan în acea zi“.

Djokovici, probleme în Spania

Novak Djokovici a fost urecheat de presa din Spania după ce, luni, a publicat un clip pe reţelele de socializare în timp ce juca tenis pe un teren public, la un club, alături de un prieten, în toiul carantinei. Sârbul a furat, practic startul, având în vedere faptul că Spania pregăteşte relaxarea măsurilor în zilele următoare.

Clubul din Marbella şi-a asumat însă în totalitate vina, declarând că a intepretat greşit anunţul autorităţilor şi i-a permis, în consecinţă, lui Djokovici, să iasă pe teren.

Între timp, Djokovici a şters postările incriminatorii de pe conturile sale.