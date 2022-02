Djokovici, nevaccinat, dar mândru: Ce a transmis în primul său interviu din Dubai VIDEO

Novak Djokovici (Serbia, 34 de ani, 1 ATP) revine, astăzi, pe teren, după o pauză de 80 de zile. Ultimul meci al sârbului a fost la data de 3 decembrie, în Cupa Davis, cu croatul Cilic (24 ATP): 6-4, 6-2.

A urmat acel fiasco dinainte de Australian Open şi apoi o dispariţie a sârbului din peisaj pe durata turneului. Acum, Djokovici e în Emirate, o ţară care nu cere decât un test negativ din partea călătorilor, la sosire.

Înainte de debutul său în Dubai Tennis Championships 2022, în confruntarea cu Lorenzo Musetti (Italia, 19 ani, 58 ATP), Nole a acordat un interviu pentru Tennis TV, în care a subliniat, încă o dată, că e conştient că din cauza statutului său de nevaccinat va fi nevoit să absenteze de la mai multe turnee importante, în acest an.

Ce a spus Novak Djokovici?

*Sunt bine. A fost o perioadă foarte ciudată, bineînţeles, în ultimele luni, cu tot ce mi-a întâmplat, în Australia. N-a fost uşor. A trebuit să iau o pauză şi să mă gândesc la tot ce s-a întâmplat. A trebuit să-mi adun gândurile, energia şi să mă reapuc de antrenamente. Bineînţeles, de acum totul ţine de regulamente, trebuie să văd în ce turnee pot să joc. Şi, când am aflat că Dubaiul e o opţiune, am avut o ţintă, un obiectv pentru care să muncesc. Iar acum, când sunt aici, sunt împăcat cu mine. Pentru că ştiu că am făcut totul pentru a fi în cea mai bună formă. Şi sper să joc genul de tenis pe care l-am jucat şi în trecut, în acest turneu.

*Într-un fel, am cele mai mari standarde pentru mine mereu, dar, pe de altă parte, n-am aşteptări foarte mari acum. Pentru că vreau să-mi pun atenţia pe fiecare meci pe care îl voi juca tocmai din cauza a ceea ce s-a întâmplat, în ultimele două luni. N-am jucat un meci oficial de aproape trei luni. Ceea ce e o pauză foarte lungă, în acest sport. Suntem obişnuiţi să fim mai tot timpul în turnee şi meciuri. Probabil, primul meci va fi cel mai important. Contează cum voi începe parcursul meu în turneu. Sper să fie o atmosferă frumoasă şi în tribune. O să încerc să mă gândesc doar la prezent, fără să-mi mai aduc aminte la evenimentele din ultima perioadă. Mai ales că primul meu adversar aici, Lorenzo Musetti, e un jucător tânăr. Am jucat cinci seturi împotriva lui, la Roland Garros. OK, a fost altă suprafaţă, dar, chiar şi aşa, el poate fi foarte periculos. Aşa că, sper să reuşesc să ating un nivel foarte înalt, încă de la început.

*Am avut norocul de a juca mereu bine, la Dubai. Am câştigat trofeul de cinci ori, am şi nişte finale. Unul dintre cele mai bune meciuri pe care le-am jucat aici a fost împotriva lui Roger (n.r. - Federer), în 2011, cred. Iar Roger e cel mai de succes sportiv care a jucat vreodată, în acest turneu. Are opt trofee, cred. Cred că aici, pe acest teren, am pierdut mai multe meciuri împotriva lui Roger decât am câştigat. Aşa că, dacă e să mă gândesc la momentele speciale pe care le-am avut aici, sunt cele în care am jucat cu Roger. Meciurile cu el înseamnă mereu ceva extra, pentru că e unul dintre marii mei rivali.

*Sunt conştient că se tot micşorează diferenţa de puncte care există între mine şi Medvedev. Adică, e doar o chestiune de timp până va ajunge el pe primul loc. Şi merită să reuşească acest lucru, mai mult decât oricine altcineva. Că se va întâmpla asta, în această săptămână sau în următoarea, oricum, va fi în curând. De fapt, nici nu mai depinde de mine. Din ce am înţeles, ca să-mi păstrez locul 1, trebuie să câştig turneul de la Dubai şi apoi să se întâmple nu ştiu ce scenariu...De fapt, mai mult depinde de Medvedev, dacă va câştiga trofeul în turneul unde joacă el (n.r. - la Acapulco, în Mexic). Dacă ia trofeul acolo, o să fie şi numărul 1 mondial. Dar, sincer, nu e un şoc pentru mine, pentru că nu prea am mai jucat turnee. Şi, bineînţeles, anul acesta nici nu ştiu în ce turnee voi putea juca... Aşa că voi fi primul care îl va felicita pe Medvedev, dacă va trece pe locul 1. E foarte aproape şi el merită asta mai mult decât oricine.

