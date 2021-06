Djokovici, avertizat înaintea unui meci uriaş, astăzi: „Novak e un jucător de bătut!“

Boris Becker (53 de ani) a prefaţat şi duelul Berrettini - Djokovici din sferturi, spunând că italianul are prima şansă, în faţa fostului său elev.

„Pentru mine, Berrettini e în avantaj. Luni a avut o zi liberă şi n-a avut meciuri lungi înainte. Acum, am urmărit meciul Musetti - Djokovici foarte atent şi am văzut că Novak e un jucător de învins. Berrettini e în formă şi are două arme mari: serviciul şi forehand-ul. Are foartă multă putere. E un jucător de Top 10, în ultimii doi ani. Şi trebuie să fii la cel mai bun nivel pentru a-l învinge“, a explicat Becker, la Eurosport