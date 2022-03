Dinastia Iordănescu, la naţională: Edward, urmaşul „Generalului“, declaraţii entuziasmante

După o căutare dureroasă pentru funcţia de selecţioner şi o serie de refuzuri pe bandă, România va afla, vineri seară, cât de inspirată a fost alegerea lui Edward Iordănescu.

Chiar dacă va fi doar un prim joc de verificare, duelul cu campioana europeană din 2004 ne va permite, totuşi, să ne facem o imagine privind echipa naţională, sub comanda noului selecţioner. Şi, cel puţin la nivel declarativ, Edward Iordănescu e foarte entuziamat de postura în care se află. Asta reiese din afirmaţiile pe care le-a făcut, astăzi, înaintea debutului său pe banca tricolorilor.

Ce a spus Edward Iordănescu?

*Sunt mai optimist după primele antrenamente, îi cunosc pe jucători, cu mulţi am lucrat. Nu mă aşteptam la surprize majore. Ce am evaluat, aia am găsit. Cred că echipa are potenţial să crească, putem să construim, ce mă încurajează e că am descoperit un grad foarte mare de receptivitate. Faptul că jucătorii au răspuns aşa pentru mine e încurajator, dar lucrul acesta trebuie să persiste. Şi am încredere că va persista.

*Nu fac selecţia ca să nu supăr pe cineva. O facem după un studiu clar, monitorizare, informaţii. Am mers, în mare parte, pe nucleul conturat de Cosmin (n.r. - Cosmin Contra) şi continuat de Mirel Rădoi (foto). Sunt jucători care lipsesc, sunt jucători sub observaţie. Porţile noastre sunt deschise pentru orice jucător român care are valoare. Cei care sunt supăraţi e bine că sunt supăraţi, mi-ar plăcea ca acea supărare să o materializeze în ambiţie la club.

*Sunt 5-6 jucători care au fost chiar sub listă. E vorba şi de necesităţile pe care le avem. Aş mai fi vrut 3, 4, 5 jucători. Trebuie să fim echilibraţi în selecţia pe care o facem. Tot timpul vom avea un regret, dar asta nu ne împiedică ca, în viitor, să-i convocăm şi pe ei. Îl cunosc foarte bine pe Olaru, e un jucător care poate să dea foarte mult, are o marjă foarte mare de creştere, acum nu e nici la 60 la sută din ce poate să fie. E în atenţia mea, vă asigur de asta.

*Aşteptăm suporterii să vină alături de echipa naţională. Fac un apel către suporterii noştri, nu doar pentru jocul cu Grecia, să vină alături de noi necondiţionat, pentru că ştiu cât de multă nevoie au băieţii de suportul publicului şi că dau infinit mai mult când sunt susţinuţi.

*Avem un adversar care a arătat foarte bine în ultima perioadă, foarte bine organizat. În ultimele calificări, în opt jocuri, a primit opt goluri şi a marcat opt goluri. Foarte mult echilibru, o echipă foarte bine organizată din punct de vedere tactic, cu jucători de valoare. Am văzut un egal în Spania, o înfrângere acasă, cu Spania, din penalty, o victorie împotriva Suediei, cu un antrenor nou (n.r. - uruguayanul Gustavo Poyet), care poate aduce lucruri noi în ecuaţie, din toate punctele de vedere.

*O să am o discuţie mai complexă cu Săpunaru în ceea ce priveşte echipa naţională. Am avut deja una. Există jucători de valoare, nu pot face promisiuni. Sunt jucători care au o anumită vârstă şi trebuie să vedem cum gestionăm eventualele convocări.

*Vlad Chiricheş (foto) rămâne căpitanul echipei. Sunt foarte strict în ceea ce priveşte disciplina. Dacă jucătorii înţeleg, vor avea o viaţa lungă cu mine la lot. Vreau ca jucătorii să dea tot şi să ştie că reprezintă România. Vreau să văd o mentalitate corectă. Vreau să văd luptă şi spirit.

*Nu mă tem de înfrângeri. Am învăţat să trăiesc cu critica şi o accept când e constructivă.

*Dacă vom avea posibilitatea ca Stanciu (n.r. - s-a transferat în China) să vină la lot mai devreme, pentru a avea mai mult timp, ar fi bine. Acum nu l-am convocat pentru a-l lăsa să se adapteze. Dacă iunie va fi apt, ne vom baza pe el.

8 echipe a pregătit Edward Iordănescu, înainte de a fi numit selecţioner: Fortuna Brazi, Tg. Mureş, Pandurii, ŢSKA Sofia, Astra, CFR Cluj, Gaz Metan şi FCSB.

Lotul României

*Portari: Aioani (Farul), Niţă (Sparta Praga), Moldovan (Rapid)

*Fundaşi: Bancu (CS U Craiova), Burcă (CFR Cluj, 8/0), Camora (CFR Cluj), Chiricheş (Sassuolo), Drăguşin (Salernitana), Manea (CFR Cluj), Nedelcearu (Crotone), Raţiu (Huesca) , Rus (Fehervar), Toşca (Gaziantep)

*Mijlocaşi: Bordeianu (CFR Cluj), Cicâldău (Galatasaray), Man (Parma), R. Marin (Cagliari), M. Marin (Pisa), Maxim (Gaziantep), Mihăilă (Atalanta), Mitriţă (PAOK Salonic), Oct. Popescu (FCSB), Tănase (FCSB); Sorescu (Rakow)

*Atacanţi: Alibec (Atromitos), Ivan (CS U Craiova), Puşcaş (Pisa)

Lotul Greciei

*Portari: Vlachodimos (Benfica), Paschalakis (PAOK Salonic), Athanasiadis (Şerif Tiraspol)

*Fundaşi: Tzavellas (AEK Atena), Chatzidiakos (AZ Alkmaar), Mavropanis (Stuttgart), Tsimikas (Liverpool), Goutas (Sivasspor), Kyriakopoulos (Sassuolo), Nikolaou (Spezia), Rota (AEK Atena)

*Mijlocaşi: Koulousias (AEP Kozanis), Chatzigiovanis (Panathinaikos), Bouchalakis (Olympiakos), Alexandropoulos (Panthinaikos), Kourfalidis (Cagliari), Siopis (Trabzonspor), Limnios (Twente), Mantalos (AEK Atena), Bakasetas (Trabzonspor)

*Atacanţi: Douvikas (Utrecht), Pelkas (Fenerbahce), Giakoumakis (Celtic), Koulouris (Atromisos), Pavlidis (AZ Alkmaar)

Programul naţionalei, în următoarea perioadă

*Vineri (ora 20.15, Pro X): România - Grecia (amical, Ghencea)

*29 martie (ora 20.45, Pro X): Israel - România (amical, Netanya)

Liga Naţiunilor, ediţia 2022-2023

*4 iunie: Muntenegru – România

*7 iunie: Bosnia – România

*11 iunie: România – Finlanda

*14 iunie: România – Muntenegru

*23 septembrie: Finlanda – România

*26 septembrie: România – Bosnia