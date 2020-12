Dinamo, perspective tragice: Contra, dezvăluiri şocante despre ce se întâmplă la echipă

Dacă pe plan sportiv, rezultatele s-au îmbunătăţit un pic, echipa fiind neînvinsă de trei partide (două victorii şi un egal), din păcate pentru suporterii ei, situaţia financiară rămâne dezastruoasă. Şi deja cauzează probleme demne de un club amator. Despre care a vorbit chiar antrenorul Cosmin Contra, într-o intervenţie la Digi Sport.

„Eu nu mai am ce să vorbesc cu directorul sportiv, Rufo Collado. Am avut o problemă săptămâna trecută, când am rămas fără medic. N-a putut să o rezolve, el fiind omul care vine zi de zi la antrenamente. Eu a trebuit să-mi schimb tot programul de antrenament. N-am ce să vorbesc cu o persoană care vede problemele de zi cu zi şi nu poate să rezolve nimic. După ce domnul Bătineanu (n.r. - fostul medic, Liviu Bătineanu) şi-a dat demisia, am trimis un mail, prin care am cerut asistenţă medicală. N-am avut nici astăzi (n.r. - luni) medic. Nu ştiu ce va fi zilele viitoare. Rufo Collado mi-a zis că a adus un asistent medical. E, de fapt, maseurul echipei a doua. E un român, are o diplomă, dar nu e calificat, în cazul unei probleme majore. Nu e calificat să facă anumite lucruri. Dacă s-ar întâmpla ceva, eu aş fi responsabil“, a povestit Contra, neplătit de peste 100 de zile, de când a preluat Dinamo!

Antrenorul roş-albilor a povestit că, din cauza situaţiei incredibile cu care se confruntă, a început să aibă şi probleme de sănătate: „Am o familie, vreau să mă bucur de ea, în continuare. Nu vreau să mor, din cauza unor oameni care nu-şi fac treaba. Am avut nişte stări, nişte dureri în piept. Probabil, erau din cauza stresului, din cauza la ce mi se întâmplă zi de zi. Am pus multă pasiune aici, dar fiecare persoană are o limită“.

Fanii fac chetă!

Având în vedere că promisiunile investitorilor spanioli, în frunte cu Pablo Cortacero, s-au dovedit a fi nişte vorbe goale, s-a ajuns în situaţia incredibilă, în care suporterii fac chetă, astfel încât angajaţii şi fotbaliştii să fie plătiţi!

„Suporterii au venit pentru că au făcut o iniţiativă, când s-au vândut nişte bilete online. S-au strâns aproape 14.000 de euro, promişi jucătorilor pentru meciul din cupă (n.r. - câştigat cu Viitorul cu 3-0). Au spus că banii le vor intra miercuri (n.r. - astăzi). Am înţeles că băieţii vor strânge ei şi pentru angajaţi din această sumă. Împărţită la 28 de jucători, nu e mult, dar, după 3 luni, poate să-i ajute“, a povestit Contra.