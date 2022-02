Dinamo, muribundă, a ajuns pe mâna unui antrenor comic: Ce a putut să zică Stoican după fiecare eşec

Vorbim despre Flavius Stoican (45 de ani). Pe lângă faptul că n-a realizat nimic, ca antrenor, nici la Dinamo, unde a mai fost în două rânduri, nici la alte formaţii, Stoican a mai avut un eşec chiar în actuala stagiune.

Înainte de a fi readus la Dinamo de preşedintele Iuliu Mureşan, fostul fotbalist a rezistat la „U“ Craiova... 4 meciuri! Dacă la olteni a câştigat, totuşi, un meci (a avut o victorie, un egal şi două înfrângeri), la Dinamo a mers din eşec în eşec: 1-2 cu FC Argeş, 0-3 cu FCSB şi 0-4 cu Botoşani.

Iată doar câteva din declaraţiile date de Stoican, după aceste partide. Din care reiese că Dinamo a ajuns pe mâna unui antrenor rupt de realitate:

*După eşecul cu FC Argeş: Am pierdut, astăzi, cel puţin un punct, pentru că am luat două goluri dintr-un corner şi dintr-un penalty. Am avut un joc consistent, e un început şi sunt convins că o să fie şi mai bine. Păcat, un meci pe care l-am pierdut cu neşansă.

*După înfrângerea cu FCSB: Soarta n-a fost cu noi. S-ar putea ca mâine să ne vină un nou jucător, un atacant. Cu Rodriguez, Ivanov, intraţi şi ei în ritm, vom fi o echipă bună.

*După dezastrul cu Botoşani: Luăm cele mai spectaculoase goluri! Am început bine, apoi ne-au dat gol imediat. Poate se mai întoarce norocul şi către noi, prea avem ghinion. Am jucători foarte buni, care pot produce, la rândul lor, lucruri pozitive.

