Dinamo a dat lovitura de la care se aşteaptă miracolul: Vine Rednic pe un salariu excelent

După ce au experiementat cu Dario Bonetti şi cu Sorin Colceag, şefii roş-albilor au făcut un ultim mare efort, în primul rând financiar, pentru a aduce un antrenor de la care se aşteaptă, practic, un miracol sportiv. Vorbim despre Mircea Rednic (59 de ani) în aducerea căruia s-a implicat inclusiv Nicolae Badea, fostul preşedinte al Consiliului de Administraţie de la Dinamo.

Va câştiga mai bine comparativ cu Bonetti

Acesta va fi al cincilea mandat pe care Rednic îl va avea în „Ştefan cel Mare“, după cele din octombrie 2018 - iunie 2019, mai 2015 - mai 2016, iulie 2008 - iunie 2009 şi iulie 2006 - septembrie 2007. El a câştigat un titlu cu Dinamo, ca antrenor, în 2007. Vorbim despre ultima performanţă de acest gen pentru „câini“.

Ca să-l convingă să preia o echipă muribundă, cei de la Dinamo i-au oferit lui Rednic un salariu lunar de 10.000 de euro, în condiţiile în care, prin comparaţie, Dario Bonetti a încasat o sumă mai mică, de doar 6.000 de euro.

Ce a spus Rednic pentru Gazeta Sporturilor?

*Situaţia în care e Dinamo m-a convins să vin. Nu din cauza mea am plecat de la Dinamo. M-au chemat tot în situaţii dificile, am format o echipă şi apoi nu mi-au prelungit contractul. Problema e că, după ce am plecat eu, Dinamo a avut probleme.





*Eu sunt principalul responsabil cu transferurile în momentul ăsta. Ei au fost de acord. Dacă cineva propune un jucător bun, nu înseamnă că nu-l iau. E nevoie de un atacant şi de un fundaş dreapta. Sorescu a făcut diferenţa în atac, şi tu îl sacrifici, ca fundaş dreapta? N-am înţeles-o.





*Am văzut ultimele două meciuri. Trebuie să-i aduc la viaţă pe băieţi, eu cred în ei, iar ei au nevoie de un antrenor cu experienţă, care să-i aşeze mai bine pe teren. Rămâne să stau pe bancă ca de la meciul care vine (n.r. - sâmbătă, de la ora 16.30, acasă, cu UTA), am acceptat ca de mâine să mă prezint la antrenamente. Am semnat pe un an cu opţiune de prelungire.