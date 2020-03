De ce nu e de glumă cu coronavirus: un fotbalist de doar 28 de ani şi-a povestit calvarul

Atacantul irlandez Lee Duffy, legitimat la Newry City, a povestit cum s-au desfăşurat lucrurile în cazul său, după ce a fost diagnosticat cu coronavirus. Cu toate că are doar 28 de ani, vârful s-a confruntat cu o perioadă grea, ceea ce reprezintă o atenţionare pentru cei care cred că este de glumit cu acest virus.

„După cum câţiva dintre voi ştiţi, am fost testat pozitiv cu COVID-19, în urmă cu două săptămâni. Am petrecut opt zile în spital, conectat la oxigen, deoarece nu mai puteam să respir pe cont propriu. M-am temut, pentru că nu ştiam ce urmează. Din fericire, am trecut peste şi acum am început să mă simt mai bine. Sfatul meu este să nu luaţi situaţia în glumă, este extrem de serioasă”, a povestit Lee Duffy, printr-o postare pe Twitter.

Datele disponibile, până în acest moment, arată că aproximativ 40.000 de persoane au contractat COVID-19 în Irlanda.

